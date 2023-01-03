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Gerontofili nedir, ne demek? Gerontofili kime denir?

03.01.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerontofili, yaşlı kişilere karşı cinsel arzu duyanlara denir. Bu cinsel rahatsızlık, yaşlılara duyulan sevi ve cinsel ilgiyi içerir. Gerontophilia teorisi ilk olarak İngiliz psikiyatrist T. C. Gibbens tarafından 1982'de ortaya atıldı. İşte gerontofili hakkında ayrıntılar...

Gerontofili nedir, ne demek? Gerontofili kime denir?

Gerontofili yaşlı kadınlara ya da erkeklere duyulan cinsel arzu duygularını tanımları. Gerontofilinin ilk belirtisi, yaşlılara duyulan cinsel arzudur. Bu düşünce, cinsel arzuyu duyan kişiye her an gelebilir. Gerontofiller, yaşlı bireyin fiziksel varlığı ve kırışıklıklar, eğik bir duruş, beyaz saç ve kırılganlık hissi gibi özellikleriyle uyarılabilir.

GERONTOFİLİ TEDAVİSİ VAR MI?

Gerontophilia çalışmaları sınırlıdır. Ancak pedofilinin tersi olan bu durumun, gençlik döneminde çok daha yaşlı kişilerle cinsel temastan kaynaklanabileceğini gösteren bulgular vardır.

Gerontofiller, cinsel tercihlerini cinsel kimliklerinin bir parçası olarak görür. Bir kişi gerontophilia'nın kendileri için sorunlu hale gelmesinden endişe ediyorsa psikanaliz, bilişsel terapi veya hipnoz gibi bir tedavisi alınabilir.

Gerontofili tedavisinde psikoanaliz, ilaç terapisi, davranış terapisi, bilişsel terapi, hipnoz kullanılır.

Gerontofili, yaşça büyük kişilerin önemli role sahip olduğu kültürlerde daha sık oluşur. Gerontofiliden etkilenen insanlar yaşlı figürünü; koruma, güvenlik ya da refah gibi unsurlarla bağdaştırır.


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