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GESAM, Gaziantep'te sergi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 19:37 | Son Güncelleme

GESAM, Gaziantep'te sergi açtı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından düzenlenen "Büyükşehir-Gündem" konulu sergilerin 11'incisi Gaziantep'te açıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışında, kentin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gül, "Özellikle Türkiye'nin dört bir yanından gelen sanatçıları Gaziantep'te ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Gaziantep kültür kenti, sanat kenti. İnşallah manevi karşılığını alırsınız." dedi.

Açılışa, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, GESAM üyeleri ve sanatseverler katıldı.

29 sanatçının eserlerinin izlenime sunulduğu sergi, 3 gün açık kalacak.

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Gaziantep GESAM

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