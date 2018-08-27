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Gestaş, Çanakkale Boğazı'nda 10 günde 185 bin 610 araç taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:18 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kurban Bayramı tatili süresince, toplam 185 bin 610 araç ile 846 bin 242 yolcu taşıdı.

Gestaş, Çanakkale Boğazı'nda 10 günde 185 bin 610 araç taşıdı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kurban Bayramı tatili süresince, toplam 185 bin 610 araç ile 846 bin 242 yolcu taşıdı.
Kurban Bayramı tatili sona ererken bayram yoğunluğu rakamlara da yansıdı. 17 Ağustos Cuma gününden başlayan yolcu yoğunluğu, bayram tatilinin son günü olan 26 Ağustos Pazar gününe kadar devam etti. Toplam 185 bin 610 araç geçişinden 59 bin 599’u Lapseki-Gelibolu, 46 bin 880’i Çanakkale-Kilitbahir, 40 bin 573’ü Çanakkale-Eceabat hattında gerçekleşti. Güney Marmara hattında araç geçişi ise 3 bin 362 araç oldu. Geyikli-Bozcaada hattında 19 bin 687, Kabatepe-Gökçeada hattında 15 bin 549 araç adalara ulaşım sağladı. Bozcaada’ya yaya geçişi 86 bin 385, Gökçeada’ya yaya geçişi ise 59 bin 139 şeklinde oldu.
Toplam 7 hatta, 20 gemiyle sefer düzenleyen Gestaş, 10 gün boyunca toplam 4 bin 78 sefer gerçekleştirdi. Günde 408 sefer yapan Gestaş, saatte ortalama 17 sefer düzenledi. Bayram tatili boyunca 3.5 dakikada 1 sefer gerçekleştirilmiş oldu.
Haziran ayının başından bu yana gerçekleşen Küçükkuyu-Midilli seferlerinde de bayram yoğunluğu yaşandı. 10 günde, 1092 tatilci de Küçükkuyu-Midilli seferlerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Gestaş, Çanakkale Boğazı'nda 10 günde 185 bin 610 araç taşıdı

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