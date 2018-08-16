GESTAŞ: Gemide makine arızası yaşanmış, gemi demir atılarak durdurulmuştur

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de, Kabatape'den-Gökçeada'ya sefer gerçekleştiren 'Gökçeada 1' isimli feribot, Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala, teknik arıza nedeniyle karaya oturdu. Gelişmeye dair GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den açıklama yapıldı.
GESTAŞ'tan yapılan açıklama şöyle:
"16 Ağustos 2018 tarihinde Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09:00 seferini gerçekleştiren Gökçeada 1 adlı gemimiz, Gökçeada Kuzulimanı'na yanaşma manevrası esnasında makine arızası yaşamış, kaptanımız tarafından demir atılarak durdurulmuştur. Rüzgarın etkisiyle kıyıya yanaşan Gökçeada 1 feribotu, filomuzdaki bir diğer gemimiz ve sahil güvenlik desteğiyle bulunduğu yerden alınacak ve tahliye çalışmaları gerçekleşecektir. 64 araç ve içerisinde 170 yolcu ile sefere başlayan gemimizdeki yolcularımızda ve mürettebatımızda herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Gemiden görüntüler
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