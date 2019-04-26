GETAT ödülleri sahiplerini buldu

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Gecenin açılış konuşmasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının yapılma izninin sadece hekimlere verilerek merdiven altı uygulamaların ortaya çıkmasını engellediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dünya Sağlık Örgütü, GETAT uygulamalarını modern sağlık sistemlerini güçlendirecek yollardan birisi olarak teşvik etmektedir. Ülkemizde de bu uygulamalar modern tıbba entegre bir şekilde yürütülecek şekilde yapılandırılmıştır." dedi.

Geleneksel Tıp uygulamalarının anlatıldığı video ile başlayan ödül töreni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ve ardından ödül takdimi ile tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu sene ikincisi düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp(GETAT) Kongresi ödül töreni Şişli'de bulunan özel bir otelde gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakan yardımcıları ve çok sayıda sağlık görevlisi katıldı.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde bu sene ikincisi düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp(GETAT) Kongresi ödülleri sahiplerini buldu. Törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit ve Prof. Dr. Cemal Çevik ve araştırma görevlisi Doktor Duygu Dayanır'e ödüllerini taktim etti.

"ÖNCELİK İNSAN HAKLARI VE ETİK YAKLAŞIMLAR"

Bakan Koca, "GETAT uygulamalarını bilimsel zeminde değerlendirip, uygun koşulları sağlıyorsa yaygınlaştıracağız. Bir uygulamanın çalışması yapılacaksa aynen modern uygulamalarda olduğu üzere uygun vakalarda önce hayvan deneyleri, sonra insan üzerindeki klinik yöntemlerle çalışmasının yapılması sağlanacaktır. Aynı alışıldık klinik çalışmalar gibi bu çalışmalarda da insan hakları ve etik yaklaşımlar öncelemektedir." şeklinde konuştu.

Geleneksel tıp uygulamalarında bu kadar detaylı çalışma koşullarının getirilmesinin bir ilk olduğunu söyleyen Koca sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sayede bilimsel zeminde geliştirilen çalışmaların sonuçlarını ileriki yıllarda bu kongrelerde ve bilimsel yayın ortamlarında daha etkili olarak sunabileceğiz. Yapılan çalışmaları birbiri ile kıyaslayabileceğiz. Bilimsel koşulları gözeten, kıyaslanabilen ve tekrarlanabilen çalışmalar bu alanda ülkemiz çalışmalarının daha öne çıkmasını sağlayacaktır."

Sağlık Bakanı Dr. Koca Süheyl Ünver Geleneksel ve tamamlayıcı tıp genç araştırmacı ödülünü, Araştırma Görevlisi Doktor Duygu Dayanır'a, Sabuncuoğlu Şerafettin geleneksel ve tamamlayıcı tıp ödülünü Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit'e ve İbn-i Sina geleneksel ve tamamlayıcı tıp yaşam boyu ödülünü Prof. Dr. Cemal Çevik'e taktim etti. Ödül takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

