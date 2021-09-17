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Getir Avrupa’da çok daha hızlı yayılıyor

17.09.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden bir tanesi haline gelmeyi başaran getir markasının büyüme hızı üst seviyelere çıktı. Özellikle Avrupa içerisinde yayılmaya çalıştığını söyleyebiliriz.

Getir Avrupa’da çok daha hızlı yayılıyor

Hatırlayacağınız üzere Paris ve Berlin gibi büyük şehirlerde hizmet vermeye başlayan şirket bu defa yeni yerlere ulaşmaya çalıştı.

Şirketin öncelikle sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Genellikle yeni sponsorluklar veya hizmetleri buradan yayınlıyor. Sosyal medya platformunda yaptıkları paylaşıma göre İspanya’da hizmet vermeye başladılar. Barcelona ve Madrid şehirleri başlangıç oldu.

Özellikle son dönemlerde bu şirketin çok daha fazla agresif büyüme tarzı benimsediğini görüyoruz. Genellikle markalar yavaş yavaş büyümekten yana oluyor. Ancak Getir bu konuda son derece hızlı. Avrupa’nın birçok şehrinde hizmet veren şirket giderek daha fazla gelişiyor.

Herhangi bir markanın büyümesi için bilindik kulüpler ile sponsorluk anlaşması imzalaması önemli. Fenerbahçe ve Galatasaray ile sponsorluk anlaşması imzalayan bu şirket yurt dışında da bazı kulüplerle sponsorluk ilişkisine başlamıştı.

Tottenham kulübü ile sponsorluk anlaşması imzalayan bu marka böylece kendisini iyice tanıtma fırsatı buldu.

Getir markasının hızı hedefleri ile doğru orantılı. İtalya ve Portekiz gibi ülkeler şirketin hedefleri arasında yer alıyor. Amerika pazarına girmek isteyen bu marka 1 yıl içinde 9 ülkede hizmet vermeye başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Berlin Madrid Paris
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