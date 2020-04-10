Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti çöktü mü? Sokağa Çıkma Yasağında Hafta Sonu Hizmet Verecek mi?

Son Dakika Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti çöktü! En çok kullanılan yemek uygulamarı Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti çöktü. 3 uygulamaya da erişim sağlanamıyor. Peki Getir, Bana bi ve Yemeksepeti Sokağa Çıkma Yasağında hizmet verecekler mi?



Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti çöktü!

Türkiye'nin en çok kullanılan uygulaması olan Bana Bi, Yemeksepeti ve Getir uygulamarı an itibariyle erişim sağlanmıyor. 3 uygulama birden çöktü. Vatandaşların sokağa çıkma yasağı gelir gelmez bakkal ve marketlere akın etmesinin ardından çıkamayan vatandaşlar uygulamaları çökertti. Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti şu an için hizmet veremiyor ancak en yakın zamanda geri dönecek.

Yemeksepeti Getir ve Bana Bi Sokağa Çıkma Yasağında çalışacak mı?

En çok merak edilen sorulardan biri Sokağa Çıkma Yasağında Getir uygulaması çalışacak mı? Yemeksepeti Sokağa Çıkma Yasağında çalışacak mı ve Bana Bi uygulaması Hafta Sonu hizmet verecek mi sorusu yanıt arıyor.

Şu an için bu uygulamalarda Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağında çalışmayacak gibi duruyor.



