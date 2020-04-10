HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti çöktü mü? Sokağa Çıkma Yasağında Hafta Sonu Hizmet Verecek mi?

Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti çöktü mü? Sokağa Çıkma Yasağında Hafta Sonu Hizmet Verecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 23:25 | Son Güncelleme

Son Dakika Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti çöktü! En çok kullanılan yemek uygulamarı Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti çöktü. 3 uygulamaya da erişim sağlanamıyor. Peki Getir, Bana bi ve Yemeksepeti Sokağa Çıkma Yasağında hizmet verecekler mi?

Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti çöktü mü? Sokağa Çıkma Yasağında Hafta Sonu Hizmet Verecek mi?

Son Dakika Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti çöktü! En çok kullanılan yemek uygulamarı Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti çöktü. 3 uygulamaya da erişim sağlanamıyor. Peki Getir, Bana bi ve Yemeksepeti Sokağa Çıkma Yasağında hizmet verecekler mi?

Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti çöktü!

Türkiye'nin en çok kullanılan uygulaması olan Bana Bi, Yemeksepeti ve Getir uygulamarı an itibariyle erişim sağlanmıyor. 3 uygulama birden çöktü. Vatandaşların sokağa çıkma yasağı gelir gelmez bakkal ve marketlere akın etmesinin ardından çıkamayan vatandaşlar uygulamaları çökertti. Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti şu an için hizmet veremiyor ancak en yakın zamanda geri dönecek.

Yemeksepeti Getir ve Bana Bi Sokağa Çıkma Yasağında çalışacak mı?

En çok merak edilen sorulardan biri Sokağa Çıkma Yasağında Getir uygulaması çalışacak mı? Yemeksepeti Sokağa Çıkma Yasağında çalışacak mı ve Bana Bi uygulaması Hafta Sonu hizmet verecek mi sorusu yanıt arıyor.

Şu an için bu uygulamalarda Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağında çalışmayacak gibi duruyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası ilk açıklamaİmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası ilk açıklama
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!
Anahtar Kelimeler:
Ses getirenler Yemeksepeti

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Mansur Yavaş'tan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası ilk açıklama

Yavaş'tan yasak kararı sonrası flaş açıklama

Marketler yarın açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA Sokağa Çıkma Yasağında Hafta Sonu çalışacak mı?

Marketler yarın açık mı? İşte yanıtı

Bakkallar Yarın Açık mı? Sokağa Çıkma Yasağında Tüm Bakkal ve marketler kapalı mı?

Bakkallar yarın açık mı? Açıklama geldi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası ilk açıklama

İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Sokağa çıkma yasağı kararı sonrası fırınlara akın ettiler

Yasak kararı sonrası akın ettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.