Getir çalışma saatleri: Getir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Getir ilk olarak süpermarket uygulaması olarak hizmet vermeye başladı. Ardından hizmetlerini genişleterek Getir su, Getir yemek, Getir büyük, Getir çarşı ve Getir iş alanlarında da hizmet sunmaya başladı. Kullanıcılar, Getir'in saat kaçta hizmete başladığını ve saat kaça kadar hizmet veriyor konularında araştırmalar yapıyor. Farklı alanlarda hizmet veren Getir çalışma saatleri de kategorilerine göre değişiklik gösteriyor. Bazı hizmetler 24 saat açık olurken bazılarının saatleri değişiklik gösterebiliyor.

Getir çalışma saatleri nedir?

Getir 7/24 saat hizmet veren bir platformdur. Süpermarket ve yemek bölümü 24 saat hizmet veriyor. Ancak bazı bölgelerde Getir çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Genellikle Getir'in hizmete yeni başladığı bölgelerde Getir çalışma saatleri belirli saatler arasındadır. Getir açılış saati çoğu bölgede olmasa da hizmete başladığı yeni bölgelerde Getir açılış saati, marketlerin ve dükkânların açılış saatiyle aynıdır.

Getir saat kaçta açılıyor?

Türkiye’nin hemen her bölgesinde şubesi bulunan Getir, lokasyonlara göre farklı saat aralıklarında hizmet sağlıyor. Mobil uygulamasında çalışma saatleri, açılış ve kapanış saatleri net olarak görülebilir. Aynı zamanda minimum sipariş tutarı ve sipariş getirme ücretleri de farklılık gösterebilir. Getir açılış saati farklılık gösterir. Şehir merkezlerinde genellikle Getir platformu 7/24 açıktır. Ancak yeni hizmet bölgelerinde Getir açılış saati 08.00 - 10.00 arasında değişir. Getir hizmet alanlarının açılış saatleri bölgeden bölgeye ve hizmet türüne göre değişiklik gösterir.

Getir saat kaçta kapanıyor?

Getir kapanış saati restoranlarda, çarşı bölümündeki mağazalarda değişiklik gösterebilir. Bazı yerler akşam 22.00’dan sonra hizmeti kapatırken bazı yerlerin 02.00’a kadar servisi olduğu görülebilir. Getir kapanış saati hizmet türüne ve lokasyona göre farklılık gösterir.

Getir hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Getir, haftanın 7 günü aynı saatlerde hizmet verir. Getir cumartesi pazar açılış ve kapanış saati bulunduğunuz lokasyon ve Getir ile anlaşmalı mağazalara göre açılış kapanış saati değişiklik gösterir. Getir market resmî tatillerde ve hafta sonları da aralıksız hizmet verir. Getir kuryeleri verilen siparişleri yoğunluk durumuna göre en hızlı şekilde teslim eder. Sipariş durumu ve kuryenin hareketleri mobil uygulama üzerinden takip edilebilir. Aynı zamanda tahmini teslimat süresi, getiren kuryenin iletişim numarası gibi bilgiler de görüntülenebilir.



