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  4. Getir’in kurucu ortağı Tuncay Tütek kimdir? Tuncay Tütek kaç yaşında? Tuncay Tütek Getir’i nasıl kurdu?

Getir’in kurucu ortağı Tuncay Tütek kimdir? Tuncay Tütek kaç yaşında? Tuncay Tütek Getir’i nasıl kurdu?

16.04.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Getir fikrinin Bi’taksi uygulamasından esinlenerek ortaya çıktığını dile getiren Tuncay Tütek, 300 kişi ile 2015 yılında Getir’i kurduklarını ifade etti. Getir, Türkiye’de 10 dakikada alışverişi vatandaşlara götüren ilk hizmet olarak öne çıkıyor. Getir’in bu uygulamasından sonra birçok firma benzer şekilde hizmet vermeye başladı. Tuncay Tütek, Getir’in Londra açılması konusunda, Londra’da oturan Türklerden talep görmesi üzerine aynı sistemi İngiltere’ye de kurduklarını açıkladı.

Getir’in kurucu ortağı Tuncay Tütek kimdir? Tuncay Tütek kaç yaşında? Tuncay Tütek Getir’i nasıl kurdu?

Tuncay Tütek, her sabah FOX TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu. Getir’in ortaya çıkış hikayesini ve yurt dışına açılma planlarını açıklayan Tuncay Tütek, Getir ismini yurt dışında bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını açıkladı. Türkiye’de 10 dakika içinde alışverişi kapıya getiren bu uygulama ve benzerlerinin öncüsü oldu. ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan Tuncay Tütek, yüksek lisans eğitimini İşletme Bölümü üzerine yaptı.

TUNCAY TÜTEK KİMDİR?

Tuncay Tütek, 1975 yılında Ankara’da doğdu. 1997’de ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde MBA yaptı.

Procter & Gamble’da (P&G) 4 yıl süreyle bebek bakım, hijyen ve güzellik bakım kategorilerinin Marka Müdür Yardımcılığı pozisyonunda görev alan Tütek, 2004’te Ankara ve New Jersey’de faaliyet gösterecek T-Kalıp San. Ve Tic. A.S. şirketini kurdu.
2005 yılında PepsiCo bünyesine katılan Tuncay Tütek, 8 yıl boyunca Pazarlama alanında çalıştı.

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2014’te Zumot Group’ta Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü pozisyonunu sürdüğü sırada teknoloji alanında bir girişim gerçekleştirmek için adımlarını attı.

Tuncay Tütek, günümüzde Kurucu Otağı olduğu Getir Perakende Lojistik A.Ş. yönetiminde görev almaktadır.

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Getir’in diğer kurucu ortakları; Serkan Borançılı ve Nazım Salur.
Serkan Borançılı, GittiGidiyor ve BiTaksi uygulamasının da kurucu ortaklarındandır. Denebunu, ModaCruz, UzmanTv ve Insider projelerinin melek yatırımcısıdır. Aynı zamanda Cimri’nin ödeme sistemi olan iPara’nın da kurucuları arasındadır.

Nazım Salur, BiTaksi uygulamasının kurucuları arasındadır. Aynı zamanda Getir’in de kurucu ortağıdır.

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GETİR NEDİR?

Getir’in şu an için toplamda 10 bin kişilik bir personeli var. Bi’ Taksi uygulamasından esinlenerek geliştirilen Getir uygulamasının temelleri ilk olarak 2015 yılında atıldı. Daha sonra 2016 yılında ise ilk faaliyetine başladı.

Getir, ihtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika içerisinde getirmeyi amaçlayan uygulama üzerinden çalışan çevrimiçi market uygulamasıdır. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye çapında 21 ilde yer alan seçili bölgelerde 100'den fazla depo ile kullanıcılara hizmet vermektedir.

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