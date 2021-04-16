Getir’in kurucu ortağı Tuncay Tütek kimdir? Tuncay Tütek kaç yaşında? Tuncay Tütek Getir’i nasıl kurdu?

Tuncay Tütek, her sabah FOX TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu. Getir’in ortaya çıkış hikayesini ve yurt dışına açılma planlarını açıklayan Tuncay Tütek, Getir ismini yurt dışında bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını açıkladı. Türkiye’de 10 dakika içinde alışverişi kapıya getiren bu uygulama ve benzerlerinin öncüsü oldu. ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan Tuncay Tütek, yüksek lisans eğitimini İşletme Bölümü üzerine yaptı.

TUNCAY TÜTEK KİMDİR?

Tuncay Tütek, 1975 yılında Ankara’da doğdu. 1997’de ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde MBA yaptı.

Procter & Gamble’da (P&G) 4 yıl süreyle bebek bakım, hijyen ve güzellik bakım kategorilerinin Marka Müdür Yardımcılığı pozisyonunda görev alan Tütek, 2004’te Ankara ve New Jersey’de faaliyet gösterecek T-Kalıp San. Ve Tic. A.S. şirketini kurdu.

2005 yılında PepsiCo bünyesine katılan Tuncay Tütek, 8 yıl boyunca Pazarlama alanında çalıştı.

2014’te Zumot Group’ta Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü pozisyonunu sürdüğü sırada teknoloji alanında bir girişim gerçekleştirmek için adımlarını attı.