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Getir: İstanbul'da bir çalışanımız koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 09:33 | Son Güncelleme

Getir, İstanbul Bulgurlu’da bir depo çalışanının koronavirüse yakalandığını belirtti. Şirket, sosyal medyadan yaptığı açıklamada alınan önlemleri açıkladı.

Getir: İstanbul'da bir çalışanımız koronavirüse yakalandı

Getir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbul Bulgurlu depomuzda çalışan bir kurye arkadaşımızın maalesef Kovid-19
pozitif olduğunu öğrendik. Arkadaşımızın durumu iyi. Aşağıda bu gibi durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü talimatları doğrultusunda oluşturduğumuz prosedürümüzü sizinle paylaşmak isteriz." açıklamasını yaptı.

ALINAN ÖNLEMLER

Prosedürde depoda görev yapan tüm çalışanların 14 gün boyunca izole olması için evlerine gönderileceğini, bu çalışanların ücretli izinli sayılacağı belirtiliyor.

Şirket, depodaki paketli olmayan ürünlerin tamamının imha edileceğini, tüm ekipman ve ürünlerin dezenfekte edileceği ifade etti.

Şirket, 24 saat içerisinde deponun yeni bir ekip ile hizmete geçmesini hedefliyor.

Getir’in yaptığı açıklama:


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