Getir: İstanbul'da bir çalışanımız koronavirüse yakalandı

Getir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbul Bulgurlu depomuzda çalışan bir kurye arkadaşımızın maalesef Kovid-19

pozitif olduğunu öğrendik. Arkadaşımızın durumu iyi. Aşağıda bu gibi durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü talimatları doğrultusunda oluşturduğumuz prosedürümüzü sizinle paylaşmak isteriz." açıklamasını yaptı.

ALINAN ÖNLEMLER



Prosedürde depoda görev yapan tüm çalışanların 14 gün boyunca izole olması için evlerine gönderileceğini, bu çalışanların ücretli izinli sayılacağı belirtiliyor.

Şirket, depodaki paketli olmayan ürünlerin tamamının imha edileceğini, tüm ekipman ve ürünlerin dezenfekte edileceği ifade etti.

Şirket, 24 saat içerisinde deponun yeni bir ekip ile hizmete geçmesini hedefliyor.

Getir’in yaptığı açıklama:

İstanbul Bulgurlu depomuzda çalışan bir kurye arkadaşımızın maalesef Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Arkadaşımızın durumu iyi. Aşağıda bu gibi durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü talimatları doğrultusunda oluşturduğumuz prosedürümüzü sizinle paylaşmak isteriz. pic.twitter.com/RBZ34KTt6p — getir (@getir) April 8, 2020



