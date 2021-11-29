İstanbul'da lodos nedeniyle motokuryelik durduruldu

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından karar alındığı bildirildi.

Bu karar doğrultusunda bu akşam saat 23.00'ten yarın saat 18.00'e kadar başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Bu karar; özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak, hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir."

Vali Yerlikaya'nın paylaşımı:



#İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen #lodos ve #fırtına nedeniyle,



⚠️Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için



⏰Bugün 23.00’ten

⏰Yarın 18.00’e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır.????????????



???????? https://t.co/weh1EqsNxj pic.twitter.com/tbEtrKcf8y — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 29, 2021

GETİR HİZMETLERE ARA VERMİŞTİ

Getir, başta İstanbul olmak üzere fırtına nedeniyle bazı kentlerde motosikletli teslimat servislerini durdurduğunu duyurmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bu kararı doğru bulduğunu ifade etti.

Getir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli. Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızda sınırlı hizmet verebiliyoruz. Hava muhalefeti sebebiyle diğer illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik. Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolayısıyla siparişlerinizdeki yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınızı rica ediyoruz.

EKREM İMAMOĞLU: DOĞRU BULUYORUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, "Motokurye hizmeti veren emekçilerimiz için lodos fırtınası can tehlikesi yaratıyor. Bu hizmeti veren şirketlerimizin, kurye iptal kararını doğru buluyorum. Lodos fırtınası ve yarattığı riskler bitene kadar lütfen siparişleri askıya alalım." paylaşımı yaptı.

Motokurye hizmeti veren emekçilerimiz için lodos fırtınası can tehlikesi yaratıyor. Bu hizmeti veren şirketlerimizin, kurye iptal kararını doğru buluyorum. Lodos fırtınası ve yarattığı riskler bitene kadar lütfen siparişleri askıya alalım. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 29, 2021



