Getir: Londra'ya açılan şirketin kurucusu Nazım Salur, geliştirdiği teknoloji modeli ve eleştiriler için ne diyor?

İlk olarak Londra'ya açılmalarının sebebini, "Londra bir dünya şehri, kalabalık, dijitalleşmenin yüksek olduğu bir yer" sözleriyle açıklayan Salur, bu yıl dünyanın başka şehirlerine de açılacaklarını belirtti.

Getir'i dünyanın başka şehirlerine de açmayı hedefleyen Salur, "Gittiğiniz yer Londra ya da başka yer olsun, orada biz bu işi nasıl yapacağız diye bir şey yok. Buradaki prensipleri oraya uyarlıyorsunuz. Teknolojimizin yüzde 80'inden fazlası her yerde kullanılabilir, az kısmını yerelleştirmek gerekiyor" dedi.

İhtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika içerisinde teslim etmeyi amaçlayan Getir'in piyasa değeri, bu yılın başında aldığı 185 milyon dolar yatırım ile 850 milyon dolara ulaştı.

Şirketin hedefinde önce İngiltere'nin diğer şehirleri ile iki Avrupa ülkesi daha var.

Getir, kendisini sadece hizmet sunan bir şirket olarak değil, ürün teslimatını yaklaşık olarak 10 dakikada gerçekleştiren bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyor.

Doğru konumda ve doğru sayıda yerde, doğru lojistiği kullanan bir teknoloji ile bunun mümkün olduğunu vurgulayan Salur, bu sayede dünyaya ihraç edebilecekleri bir iş modeli kurduklarını belirtiyor:

"10 dakikayı hedefleyerek diğer her şeyi ona göre kurmalısınız. Şu kadar noktada deponuz olmalı, şu kadar insan çalışmalı, bu kadar araç, motosiklet olmalı. O dükkanlara şu kadar sıklıkta mal gelmesi lazım. O neyse, biz onu 5 yılda çok iyi bir şekilde oluşturduk. Çok iyi çalışan, dünyaya ihraç edebileceğimiz bir model yaptık."

1 milyar dolar değerlemeye ulaşması bekleniyor

Türkiye'nin girişim ekosistemini inceleyen Startups Watch araştırma şirketi verilerine göre 2020'de 165 girişim 139 milyon dolar yatırım aldı.

Getir, bir yazılım şirketi olan Insider ve bir meditasyon uygulaması olan Meditopia, 2020'nin en çok yatırım yapılan girişimleri oldu.