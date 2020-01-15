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  4. Getir'e 38 milyon dolarlık yatırım

Getir'e 38 milyon dolarlık yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

Türkiye'nin teknolojik girişimi Getir, Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı - Getir Kurucusu Nazım Salur: - "Getir ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik, bir pazar oluşturduk. Aldığımız yatırımlar, Türkiye'den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak" - Sir Michael Moritz: - "Getir'in iş modeli; taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin teknolojik girişimi Getir, Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı.

Getir'den yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana tüm dünya için yeni bir pazar oluşturan ve uluslararası arenada da yatırımcıların dikkatini çeken Getir'e, Michael Moritz, kişisel yatırım fonu Crankstart aracılığıyla 25 milyon dolar yatırım yaptı. Moritz'in ardından Brezilya ve Türkiye'den bazı yatırımcılar 13 milyon dolarlık ek fon sağladı. Getir, Seri A turunu toplamda 38 milyon dolarlık yatırımla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Getir Kurucusu Nazım Salur, Getir'in hikayesinin, ilk teknolojik girişimi BiTaksi'nin başarısı üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Getir ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik, bir pazar oluşturduk. Aldığımız yatırımlar, Türkiye’den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Getir'in potansiyeline inanan ve yatırım turunda liderliği üstlenen Sir Michael Moritz de Getir'in iş modelini "taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumuna" benzetti.

- "Türkiye'de süper yetenekli bazı girişimciler ve ilginç işler olduğunu biliyorum"

Seri A turunun gerçekleşmesini sağlayan Londra bazlı Numis Securities Üst Yöneticisi (CEO) Alex Ham, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Getir'e olan dış ilginin Türkiye pazarına biraz ışık tutacağını umut ediyorum. Türkiye'de 20 tane daha Getir olmadığını bilsem de süper yetenekli bazı girişimcilerin ve gerçekten ilginç işlerin olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Getir, A turunun tamamlanmasıyla birlikte süratle B turunda 100 milyon dolarlık yeni bir fon oluşturmak için görüşmelere başlamış durumda. Bu ek yatırım, Getir'in gerek yurt içi büyümesini hızlandırmak gerekse de dış pazarlara açılmak için kullanılacak.

- 2020 hedefi yurt dışı operasyonu

Geçen yılın ikinci yarısında sipariş sayısını ikiye katlayan ve aralık ayında 1,5 milyon defa kullanıcılarının kapısını çalan Getir, İstanbul'a ek olarak Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli'de de faaliyetlerini sürdürüyor.

GetirYemek ve GetirBüyük ile hizmet alanını da genişleten Getir, 2020 yılı tamamlanmadan yurt dışında da hizmet verebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak Londra'da kullanıcılarıyla buluşmak isteyen girişimin öncelikli hedefleri arasında Sao Paulo, Paris ve Mexico City bulunuyor.

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