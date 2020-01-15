Getir'e 38 milyon dolarlık yatırım

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin teknolojik girişimi Getir, Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı.

Getir'den yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana tüm dünya için yeni bir pazar oluşturan ve uluslararası arenada da yatırımcıların dikkatini çeken Getir'e, Michael Moritz, kişisel yatırım fonu Crankstart aracılığıyla 25 milyon dolar yatırım yaptı. Moritz'in ardından Brezilya ve Türkiye'den bazı yatırımcılar 13 milyon dolarlık ek fon sağladı. Getir, Seri A turunu toplamda 38 milyon dolarlık yatırımla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Getir Kurucusu Nazım Salur, Getir'in hikayesinin, ilk teknolojik girişimi BiTaksi'nin başarısı üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Getir ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik, bir pazar oluşturduk. Aldığımız yatırımlar, Türkiye’den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Getir'in potansiyeline inanan ve yatırım turunda liderliği üstlenen Sir Michael Moritz de Getir'in iş modelini "taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumuna" benzetti.