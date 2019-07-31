Getirisi en yüksek alternatif ürün, bamya

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, üretimi ve hasadı zahmetli olan bamyanın, getirisi en yüksek alternatif ürünlerden olduğunu söyledi. Sağlam, bir dekar alana ekilen bamyanın yaklaşık 10 bin TL cirosu olduğunu, masrafların çıkmasıyla üreticinin eline 5 bin TL kazanç bıraktığını kaydetti.

BAMYA ÜRETİMİNDE 4'ÜNCÜ SIRADAYIZ

Osmaniye-Kadirli Karayolu Cevdetiye beldesindeki bamya tarlasında incelemelerde bulunan İbrahim sağlam, 2010-2011 yılları içerisinde 200-250 dekar olan bamya ekiminin, 2019 yılı içerisinde 2 bin 595 dekara yükseldiğini belirterek, "İlimiz, daha önce bamya tarımı bilinmezken, bugün Balıkesir, İzmir ve Amasya'dan sonra Türkiye'de 4'üncü sırada gelmekte. Bamya üretiminde 2010-11 yılları içerisinde toplam dönüm başına 700-750 kilogram ürün alınıyordu. Bugün baktığımızda 1000-1200 kilogram arasında verim alınmakta. İnsan emeği ile çok yakından ilgili olan bir tarım. İki günde, üç günde bir hasat edilmesi gereken bir ürün. Mart'ın 15'inde ekilir, mayıs ayının sonunda hasat başlar. Kasım ayına kadar 5 ay hasat edilebilir bir ürün" dedi.