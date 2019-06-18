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Gevaş’ta hain tuzak: 3 korucu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 09:35 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş ilçesinde meydana gelen patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı.Alınan bilgilere göre olay, Elmalı ile Pınarbaşı mahalleleri arasındaki boş arazide gece saatlerinde meydana geldi.

Van’ın Gevaş ilçesinde meydana gelen patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, Elmalı ile Pınarbaşı mahalleleri arasındaki boş arazide gece saatlerinde meydana geldi. Arazide ateş yakıldığını fark eden güvenlik korucuları, hemen bölgeye hareket etti. Ateşi söndürdükten sonra geri dönerken tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı korucular hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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