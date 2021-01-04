Geveze: Bu yüzden insanlar beni seviyor

Geveze Show olarak bildiğimiz Jozi Zalma, MAG ocak sayısına verdiği röportajda kendisi ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Yayıncılıkta 28. Yılını dolduran Geveze Show ile tanıdığımız namı diyar Geveze, radyo programcılığını, yazarlık kariyerini ve enstrümanlarla olan yolculuğunu paylaştı. Tam bir Ege aşığı olan Geveze, Instagram’da paylaştığı veda hikayeleri ile de büyük beğeni topluyor. İnsanların kendisini sevmesini mış gibi yapmamasına bağlayan başarılı yayıncı, “ İnsanlar Türkiye’de olmadıkları biri gibi davranmaya bayılıyorlar. Ben mış gibi yapmıyorum. Bu yüzden de insanlar beni seviyor” dedi. “Bu da Geçecek” sözünü hayatında her zaman kendine hatırlattığını belirten başarılı isim, “Anneannem Çanakkale Savaş’ını görmüş ve babasını Çanakkale Savaşı’na uğurlamış bir kadındı. Ülkedeki bütün karışıklıkları hatırlıyordu. Savaş, yokluk her şey. “O da geçiyor evladım takılma” derdi. O yüzden bu da geçecek…” diye konuştu.

Zor bir adam olduğunu belirten ünlü radyocu, kadın erkek ilişkilerine dair şunları söyledi: “ Aslında temel sıkıntı kadınların ve erkeklerin başka başka canlılar olmaları. Tamamen tesadüfen çiftleşebiliyorlarmış gibi geliyor bana. Birbirlerine tamamen zıt iki karakter. Birine doğru gelen diğerine yanlış geliyor ama aslında herkesin haklı olduğu bir durum”

