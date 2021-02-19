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  4. Geveze robot Franzi, hastaların neşesi oldu

Geveze robot Franzi, hastaların neşesi oldu

19.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Geveze robot Franzi, hastaların neşesi oldu

Franzi adlı temizlik robotu, Almanya'nın Münih şehrinde çalıştığı hastaneyi sadece pırıl pırıl yapmakla kalmıyor, hastaları ve çalışanları çok konuşmasıyla epey neşelendiriyor.

Neuperlach Hastanesi'nin temizliğinden sorumlu olan ve söz konusu geveze robotu temin eden şirket Dr. Rettler'dan Constance Rettler, pandemide ziyaretçilerin hastaneye gelemediğini belirtti ve şöyle konuştu:

Franzi hastaları biraz eğlendiriyor.

Franzi hastanenin girişinde günde üç kere telaş içinde yerleri temizliyor. Bu esnada bazı hastalar onunla fotoğraf çekilirken kimileri de bir metre yüksekliğindeki robotla sohbet etmek için onu durduruyor.

Franzi, önceden programlanmış temizlik rotasının önüne bir kişi çıktığında Almanca "Lütfen yoldan çekilebilir misiniz? Temizlik yapmam gerekiyor" diyor. Eğer söz konusu kişiler bu uyarıya rağmen yoldan çekilmezse "Çekilmen gerekiyor! Gerçekten temizlik yapmam lazım!" diye bağırmaya başlıyor.

Bu da işe yaramazsa, Franzi'nin LED ışığı gözlerinden dijital gözyaşları akıyor. Hastane yönetiminden Tanja Zacherl şöyle konuştu:

Hastalarımızdan biri Franzi'yle konuşmak için bir günde üç kez aşağı indi.

ROBOTUN BAZI SINIRLARI VAR

Singapur'da meydana getirilen robot Münih'e gelmeden önce İngilizce konuşuyordu. Ancak Franzi'nin Almancası da mükemmel. Zira istendiğin zaman klasik Alman pop şarkıları söylüyor ve hatta rap yapıyor.

Franzi, kendisiyle konuşanlara "asla büyümek istemediğini" ve temizliğin onun tutkusu olduğunu söylüyor.

Rettler, robotun temizlik işini insanların elinden almak için değil, pandemi koşullarında işleri zorlaşan çalışanları desteklemek için yapıldığını söyledi:

Hastanelerde yapılacak dezenfektan işleri pandemiyle birlikte arttı. Franzi yerleri temizlerken çalışanlarımız buna konsantre olabilir.

Ancak robotun bazı sınırları var. Bir engele çarptığında dijital gözyaşları dökmesinin yanı sıra o durumdan bir insan tarafından kurtarılması gerekiyor. Franzi, dar köşelere de giremiyor.


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