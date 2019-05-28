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"Gevher" sergisi ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 17:40 | Son Güncelleme

Sergide, tezhip sanatçısı Nazlı Durmuşoğlu ile öğrencilerinin eserleri görülebilecek

İSTANBUL (AA) - Tezhip sanatçısı Nazlı Durmuşoğlu ile öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı "Gevher" adlı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeni Cami Hünkar Kasrı'ndaki serginin açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Tokel, mekanı güzelleştirdikleri için Nazlı Durmuşoğlu ve öğrencilerine teşekkür etti.

Tokel, İTO'nun Hünkar Kasrı'nda her yıl 20'ye yakın sergiye ev sahipliği yaptığını aktararak, "Bunu severek, isteyerek, büyük bir coşkuyla yapıyoruz. Bizim geleneksel sanatlarımıza bir katkımız olmasından mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Durmuşoğlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, tezhip çalışmalarına 2004 yılında Emel Türkmen ile başladığını söyledi.

Dört yıl sonra icazetini aldığını aktaran Durmuşoğlu, "Hemen akabinde tezhip dersleri vermeye başladım. 10 yıldır ders veriyorum. Bu sergide de 10 sene içerisinde ders verdiğim öğrencilerimin eserleri var." diye konuştu.

Durmuşoğlu, öğrencilerinin birçoğunun çalışan insanlar olduğuna işaret ederek, "Tezhip gönül işi. Çoğunun haftada bir gün tatilleri var. Hafta sonu derse geliyorlar. Öğrencilerimle birlikte sergi açmak hem bana gurur veriyor hem de çok mutlu oluyorum. Böyle güzel eserler, çalışmalar ortaya çıkınca insan mutlu oluyor ister istemez." diye konuştu.

Tezhip eserlerinin çok uzun çalışmaların sonucunda ortaya çıktığını ifade eden Durmuşoğlu, "Eserler bizim çocuklarımız gibi. Burada hem yazı içerikli hem de yazısız tezhipten oluşan eserler var. Gelen tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nazlı Durmuşoğlu ve 14 öğrencisinin 42 eserinin görülebildiği sergi, 2 Haziran'a kadar gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İTO sergi Tezhip

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