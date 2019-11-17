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Geyiğin vücudundan 60 saçma çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 15:09 | Son Güncelleme

BİLECİK’te önce avcıların tüfekle vurduğu, ardından da köpeklerin saldırısına uğrayan kızıl geyik, tedaviye alındı.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK’te önce avcıların tüfekle vurduğu, ardından da köpeklerin saldırısına uğrayan kızıl geyik, tedaviye alındı. Yaklaşık 60 saçmanın çıkarıldığı geyiğin yaralarına 150 dikiş atıldı.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde avcıların tüfekle yaraladığı kızıl geyik, Sakarya nehri kıyısında da köpeklerin saldırısına uğradı. Köylülerin yaralı bulduğu kızıl geyik, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek tedaviye alındı. Vücudunda 60’a yakın saçma tespit edilen geyiğe 150 kadar dikiş atıldı. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Kızıl geyiğimize ilk olarak serum tedavisi yaptık. Ardından tıraş makinesi ile yaralı yerlerini tıraş yaparak, vücudundaki saçmaları çıkardık. Yaklaşık 150 dikiş attık. Muhtemelen yarın ayağa kalkar, hayati tehlikesi geçti. İyileşince doğal ortamına salacağız” dedi.
Olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri de soruşturma başlattı.

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