UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi evlere koruyucu ve uğur getirici özelliğe sahip olduğu inancıyla asılan "geyik boynuzları" ilgi görüyor.

Kendilerine göre daha merkezi konumdaki kamu binalarına, dini yapılara ve anıt eserlere dönük yapılan, birbirinin manzarasını kesmeyen ve ışığını kapatmayan Safranbolu evleri, birçok özelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

18-20. yüzyıl başlarında yapılan yaklaşık 2 bin geleneksel Türk evinin yer aldığı Safranbolu'da, evlerin dış duvarlarında çiçek buketi, Arapça yazılar, mavi zemin üzerine çizilmiş hilal süslemeleri yer alıyor.

Dünyaca ünlü Safranbolu evlerine, koruyucu ve uğur getirici özelliğe sahip olduğu inancıyla "geyik boynuzları" da asılıyor.

Ahşap ustalığının en güzel örneklerinin görüldüğü Safranbolu evleri, "geyik boynuzları" ile ilgi çekiyor.

- "Safranbolu'da simgelerin önemli yeri var"

Kent üzerine çalışmalar yapan ve kitapları bulunan araştırmacı-yazar Aytekin Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'da simgelerin önemli bir yeri olduğunu söyledi.