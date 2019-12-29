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  4. Geyikli-Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Geyikli-Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 12:04 | Son Güncelleme

Geyikli-Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00 seferleri yapılamayacak.

Kabatepe ile Gökçeada arasında bugün gerçekleştirilmesi planlanan 6 sefer de iptal edilmişti.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den, boğaz trafiği ulaşımının normal seyrettiğini duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bozcaada Çanakkale fırtına sefer

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