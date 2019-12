Geyikli Deve Güreşleri'nin ilk kadın ağası: Bu bambaşka bir şey

Mustafa SUİÇMEZ-Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geyikli Deve Güreşleri'nin ilk kadın ağası olan Aydan Gömügen Tuncay, "Kadın ağa olmak bambaşka bir şey. Kadınlar iş hayatında, yaşamın her alanında güzel şeyler yapıyor. Bu deve güreşleri bir Ege kültürü. Bu kültürü bir her yere taşımaya çalışıyoruz. Umarım benden sonra bütün hanımlar bu işe merak sararlar" dedi.

Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bu yıl Geyikli Deve Güreşleri'nin 10'uncusu düzenlendi. Güreşlere 130'a yakın deve katıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği deve güreşi renkli görüntülere sahne olurken, heyecan dolu anlar da yaşandı. Güreşlerde bazı develerin mücadeleleri kıran kırana geçti. Öte yandan bu yıl güreşlerin ilk kadın ağası ise Aydan Gömügen Tuncay oldu. Güreş alanında yöresel kıyafetler ve elinde dev tesbih ile gelen güreş ağası Aydan Gömügen Tuncay ilgi odağı oldu. Güreşler sonunda kazanan develerin sahiplerine kupaları, Geyikli Belediye Başkanı AK Partili Mevlüt Oruçoğlu ve Güreş Ağası Aydan Gömügen Tuncay tarafından verildi.

Geyikli deve güreşlerine birkaç yıl ara verildiğini belirten Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, "Bu yıl 10'uncu deve güreşlerimizi yapıyoruz. Şu anda güreş alanında 130 devemiz var. Seyirci mutlu, güreşlerimizi güzel bir şekilde yapıyoruz. İnşallah Geyikli deve güreşlerini geleneksel hale getireceğiz. Aydan Gömügen Tuncay bizim bir iş kadınımız, Geyikli'de yatırımları var. Bu güreşlerde bize güreş ağası oldu. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da güzel karşıladı. İlgi çekici oldu. İnşallah bundan sonra da devam edecek" dedi.

Geyikli Deve Güreşleri'nin ilk kadın ağası olan evli ve 1 çocuk annesi Aydan Gömügen Tuncay ise, esas mesleğinin öğretmenlik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Geyikli'yle 1996 yılında tanıştık. O dönemden bu yana yazları Geyikli'ye geliyorduk. Eşimin emekli olmasına 1,5 yıl var. Emekli olduktan sonra Geyikli'ye yerleşmeye karar verdik. Mevlüt beyle belediye başkanı olmadan önce tanışıyorduk. Böyle bir teklifiyle geldi bana, ben de bunu gururla kabul ettim. Kadın ağa olmak bambaşka bir şey. Kadınlar iş hayatında, yaşamın her alanında güzel şeyler yapıyor. Bu deve güreşleri bir Ege kültürü. Bu kültürü bir her yere taşımaya çalışıyoruz. Umarım benden sonra bütün hanımlar bu işe merak sarar. Deve güreşleriyle ilgili ayrıca bir yanlış kanı var. Bu develer birbirlerine zarar veriyorlar diye düşünüyorlar. Aslında böyle birşey yok. Bu ne bir horoz, ne bir köpek güreşi. Bu deve güreşi. Sadece Ege kültürü ve bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu camiada çok iyi tepkilerle karşılaştım. Ama İstanbul'da değişik tepkilerle karşılaştım. Kutlayan da var, şaşıranda var. Ama ben çok mutluyum."

