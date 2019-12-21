HABER

Geyikli Deve Güreşleri'nin ilk kadın ağası: Bu bambaşka bir şey

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 17:06 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geyikli Deve Güreşleri'nin ilk kadın ağası olan Aydan Gömügen Tuncay, "Kadın ağa olmak bambaşka bir şey.

Mustafa SUİÇMEZ-Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geyikli Deve Güreşleri'nin ilk kadın ağası olan Aydan Gömügen Tuncay, "Kadın ağa olmak bambaşka bir şey. Kadınlar iş hayatında, yaşamın her alanında güzel şeyler yapıyor. Bu deve güreşleri bir Ege kültürü. Bu kültürü bir her yere taşımaya çalışıyoruz. Umarım benden sonra bütün hanımlar bu işe merak sararlar" dedi.
Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bu yıl Geyikli Deve Güreşleri'nin 10'uncusu düzenlendi. Güreşlere 130'a yakın deve katıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği deve güreşi renkli görüntülere sahne olurken, heyecan dolu anlar da yaşandı. Güreşlerde bazı develerin mücadeleleri kıran kırana geçti. Öte yandan bu yıl güreşlerin ilk kadın ağası ise Aydan Gömügen Tuncay oldu. Güreş alanında yöresel kıyafetler ve elinde dev tesbih ile gelen güreş ağası Aydan Gömügen Tuncay ilgi odağı oldu. Güreşler sonunda kazanan develerin sahiplerine kupaları, Geyikli Belediye Başkanı AK Partili Mevlüt Oruçoğlu ve Güreş Ağası Aydan Gömügen Tuncay tarafından verildi.
Geyikli deve güreşlerine birkaç yıl ara verildiğini belirten Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, "Bu yıl 10'uncu deve güreşlerimizi yapıyoruz. Şu anda güreş alanında 130 devemiz var. Seyirci mutlu, güreşlerimizi güzel bir şekilde yapıyoruz. İnşallah Geyikli deve güreşlerini geleneksel hale getireceğiz. Aydan Gömügen Tuncay bizim bir iş kadınımız, Geyikli'de yatırımları var. Bu güreşlerde bize güreş ağası oldu. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da güzel karşıladı. İlgi çekici oldu. İnşallah bundan sonra da devam edecek" dedi.
Geyikli Deve Güreşleri'nin ilk kadın ağası olan evli ve 1 çocuk annesi Aydan Gömügen Tuncay ise, esas mesleğinin öğretmenlik olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Geyikli'yle 1996 yılında tanıştık. O dönemden bu yana yazları Geyikli'ye geliyorduk. Eşimin emekli olmasına 1,5 yıl var. Emekli olduktan sonra Geyikli'ye yerleşmeye karar verdik. Mevlüt beyle belediye başkanı olmadan önce tanışıyorduk. Böyle bir teklifiyle geldi bana, ben de bunu gururla kabul ettim. Kadın ağa olmak bambaşka bir şey. Kadınlar iş hayatında, yaşamın her alanında güzel şeyler yapıyor. Bu deve güreşleri bir Ege kültürü. Bu kültürü bir her yere taşımaya çalışıyoruz. Umarım benden sonra bütün hanımlar bu işe merak sarar. Deve güreşleriyle ilgili ayrıca bir yanlış kanı var. Bu develer birbirlerine zarar veriyorlar diye düşünüyorlar. Aslında böyle birşey yok. Bu ne bir horoz, ne bir köpek güreşi. Bu deve güreşi. Sadece Ege kültürü ve bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu camiada çok iyi tepkilerle karşılaştım. Ama İstanbul'da değişik tepkilerle karşılaştım. Kutlayan da var, şaşıranda var. Ama ben çok mutluyum."

FOTOĞRAFLI

Karnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdiKarnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdi
Ürgüp’te beton mikseri yan yattıÜrgüp’te beton mikseri yan yattı
Edremit’te bir kadının oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edildiEdremit’te bir kadının oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıktı'

Protesto devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden rant çıktı!'

TBMM'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

TBMM'de görevli polis memurundan acı haber!

İdlib'de saldırılardan kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor

Saldırılardan kaçan Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı

Kayınpederini arayıp 'takip ediliyoruz' dedi bir daha haber alınamadı! Genç çiftin aracı terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Kocaeli’de korkutan yangın! Bir anda alev aldı

Kocaeli’de korkutan yangın! Bir anda alev aldı

Adalar'da faytonlar 3 ay durduruldu! Karar sonrası Büyükada'da ilk gün

Karar sonrası Büyükada'da ilk gün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.