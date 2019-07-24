HABER

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

Ata Demirer’in baş rolünü oynadığı ‘Eyyvah Eyvah’ filmiyle ünlenen Çanakkale’nin Geyikli ilçesinde çoğu işletmenin adı ‘Eyvah Eyvah’ olarak göze çarpıyor.

Ata Demirer’in baş rolünü oynadığı ‘Eyyvah Eyvah’ filmiyle ünlenen Çanakkale’nin Geyikli ilçesinde çoğu işletmenin adı ‘Eyvah Eyvah’ olarak göze çarpıyor. Ata Demirer Parkının da bulunduğu ilçede, işletmeciler bu tutumlarını Ata Demirer’e ve film ekibine karşı bir minnet borcu olarak görüyor.
2009 yılı yapımı sinema filmi olan ve baş rollerini Ata Demirer ile Demet Akbağ’ın paylaştığı Eyyvah Eyvah filmi Geyikli’de çekilmişti. Geçen 10 yıllık süreçte bu unutulmaz film, ilçenin sembolü haline geldi. Geyikli’de çoğu işletmenin, adını ‘Eyvah Eyvah’ olarak belirlediği görülürken, esnaflar ise filmden övgüyle söz etti. Eyyvah Eyvah filmi sayesinde ilçenin sesini duyurduğunu ve bölgede hareketlilik yaşandığını vurgulayan işletmeciler, işletme isimlerini ‘Eyvah Eyvah’ olarak yazarak Ata Demirer’e ve film ekibine teşekkür etmek istediklerini dile getirdiler.

“Ata Demirer’e minnettar olarak teşekkür ediyoruz”
Geyikli’de uzun yıllardır berberlik yapan ve dükkanı filmin bir bölümünde de görüntülenen Yılmaz Yiğit, Eyyvah Eyvah filminin ilçeye çok büyük katkıları olduğunu dile getirerek, “Güzel bir film oldu, Geyikli’miz kazandı. Burada pansiyonculuk aldı, yürüdü. Otelcilik sektörü aldı, yürüdü. Eyyvah Eyvah filmi sayesinde oldu. Ata Demirer’e minnettar olarak teşekkür ediyoruz. Bana geliyorlar traş oluyorlar. Eyvah Eyvah’ta traş oldum diyorlar. Buradaki dükkanların isimleri minnet borcu. Geçen dönem ki belediye başkanı buradan Ata Demirer’in ismini silmişti. Ama şuan Belediye Başkanımız Mevlüt Oruçoğlu tekrar ismini kazandırdı. Kendisine de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’

Geyikli’de her yer ‘Eyyvah Eyvah’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li Ferhat Kut ile DBP'li Leyla Bozkurt gözaltına alındı

HDP'li ve DBP'li yöneticiler gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erbil'de Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Ankara'da ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da harekete geçildi! Çok sayıda kişiye...

Son dakika Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.