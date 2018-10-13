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"Geyve Ayva Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 14:32 | Son Güncelleme

Geyve Belediyesi'nce bu yıl ikincisi düzenlenen Geyve Ayva Festivali'nde vatandaşlar birbirinden lezzetli ayva ürünlerini tatma imkanı buldu - Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu: - "Eğer ayva yemek istiyorsan en kaliteli, güzeli, şahanesi ve vitaminlisi Geyve'de yetişiyor. En önemli nokta pazarlama, tanıtım. Meşhur olan Sakarya ayvası, inşallah Geyve ayvası şeklinde dünyada duyulacak"

Geyve Belediyesi'nce bu yıl ikincisi düzenlenen Geyve Ayva Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.

Festival kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının eşliğinde halk oyunları ekibi, gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşların kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kapalı pazar yerine kurulan festival alanındaki törende yaptığı konuşmada, Allah'ın Sakarya'ya her türlü nimeti verdiğini, bunun da önemli bir şans olduğunu anlattı.

Bazı sebze ve meyve türlerinin toprağın kalitesi ve havanın buluşmasıyla çok kaliteli şekilde yetiştiğini aktaran Balkanlıoğlu, "Ayva fidesini buradan söküp götürsek Çorum'a diksek buradaki kadar kaliteli, güzel olmaz. Buradaki ekmek ayvasını elma gibi yiyebilirsiniz. Her şeyin en güzeli, kalitelisi, lezzetlisi Sakarya'da ve Geyve'de yetişiyor." diye konuştu.

Köylerin maalesef boşaldığını, artık hiç kimsenin tavuk, inek, koyun beslemek istemediğini dile getiren Vali Balkanlıoğlu, Geyve'nin istisna durumda olduğunu söyledi.

Balkanlıoğlu, burada ayva dahil birçok meyvenin yetiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbul'un, Türkiye'nin meyve ambarı durumunda. Büyük şanslıyız. Köylünün ürünü para etmezse masraflarını karşılayamazsa ürününü tarladan toplamaya değmeyecek fiyata satmak durumunda kalırsa kimse köyde kalmaz. Bunun da çaresi pazarlamadır. Sen en güzel ayvayı da yetiştirsen, kimse bundan haberdar değilse ayva elinde kalıp çürüyorsa ne yapacaksın? İşte bu tür festivallerin buna büyük katkısı var. Sadece Türkiye değil, dünya da bunu duyacak. Eğer ayva yemek istiyorsan en kaliteli, güzeli, şahanesi ve vitaminlisi Geyve'de yetişiyor. En önemli nokta pazarlama, tanıtım. Meşhur olan Sakarya ayvası, inşallah Geyve ayvası şeklinde dünyada duyulacak."

- "Geyve'yi sadece Türkiye değil, dünya tanıyacak"

Geyve Kaymakamı İlyas Memiş de Türkiye'deki ayvanın yüzde 58'inin Sakarya'da, yüzde 34'ünün ise ilçelerinde yetiştiğine dikkati çekerek, sadece ayva değil, üzüm, kiraz ve elma olmak üzere birçok meyve sebze yetiştirildiğini söyledi.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise yılda 75 bin ton ayva üreten bir ilçe olduklarını belirterek, "Dedik ki, 'Ayvanın başkenti Geyve. Dünya en güzel ayvayı Geyve sayesinde yiyecek.' Elhamdülillah bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık. İnşallah Geyve'yi sadece Türkiye değil, bundan sonra dünya tanıyacak. Markayı oluşturduk. Markamız 'Geyva'. Bundan sonra tüm marketlerde, alışveriş merkezlerinde Geyva diye gördüğünüz reçel, sirke, turşu, salça, tarhana, tüm yöresel ürünler, Geyve Belediyesi'nin kuruluşu olarak imal edilecek." diye konuştu.

Festivalin açılışının ardından ayvadan yapılan ürünlerin sergilendiği stantları gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar, birbirinden değişik ayva ürünlerini tattı.

Şiir dinletisi ve konserlerle devam edecek festival yarın sona erecek.

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"Geyve Ayva Festivali" Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu

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