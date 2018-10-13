"Geyve Ayva Festivali" başladı

Geyve Belediyesi'nce bu yıl ikincisi düzenlenen Geyve Ayva Festivali çeşitli etkinliklerle başladı. Festival kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının eşliğinde halk oyunları ekibi, gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşların kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kapalı pazar yerine kurulan festival alanındaki törende yaptığı konuşmada, Allah'ın Sakarya'ya her türlü nimeti verdiğini, bunun da önemli bir şans olduğunu anlattı. Bazı sebze ve meyve türlerinin toprağın kalitesi ve havanın buluşmasıyla çok kaliteli şekilde yetiştiğini aktaran Balkanlıoğlu, "Ayva fidesini buradan söküp götürsek Çorum'a diksek buradaki kadar kaliteli, güzel olmaz. Buradaki ekmek ayvasını elma gibi yiyebilirsiniz. Her şeyin en güzeli, kalitelisi, lezzetlisi Sakarya'da ve Geyve'de yetişiyor." diye konuştu. Köylerin maalesef boşaldığını, artık hiç kimsenin tavuk, inek, koyun beslemek istemediğini dile getiren Vali Balkanlıoğlu, Geyve'nin istisna durumda olduğunu söyledi.

Balkanlıoğlu, burada ayva dahil birçok meyvenin yetiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "İstanbul'un, Türkiye'nin meyve ambarı durumunda. Büyük şanslıyız. Köylünün ürünü para etmezse masraflarını karşılayamazsa ürününü tarladan toplamaya değmeyecek fiyata satmak durumunda kalırsa kimse köyde kalmaz. Bunun da çaresi pazarlamadır. Sen en güzel ayvayı da yetiştirsen, kimse bundan haberdar değilse ayva elinde kalıp çürüyorsa ne yapacaksın? İşte bu tür festivallerin buna büyük katkısı var. Sadece Türkiye değil, dünya da bunu duyacak. Eğer ayva yemek istiyorsan en kaliteli, güzeli, şahanesi ve vitaminlisi Geyve'de yetişiyor. En önemli nokta pazarlama, tanıtım. Meşhur olan Sakarya ayvası, inşallah Geyve ayvası şeklinde dünyada duyulacak." - "Geyve'yi sadece Türkiye değil, dünya tanıyacak" Geyve Kaymakamı İlyas Memiş de Türkiye'deki ayvanın yüzde 58'inin Sakarya'da, yüzde 34'ünün ise ilçelerinde yetiştiğine dikkati çekerek, sadece ayva değil, üzüm, kiraz ve elma olmak üzere birçok meyve sebze yetiştirildiğini söyledi.