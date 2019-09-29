"Geyve ayvası" çiftçinin yüzünü güldürdü

Geyve ayvası, sulu ve sert meyve yapısı, tadındaki şeker, asit oranındaki denge dolayısıyla tüketici tarafından daha çok tercih ediliyor.

Bu yıl yaklaşık 13 bin dekar alanda üretilen ve 70 bin ton rekolte beklenen ayva, üreticiyi memnun etti.

İç piyasanın yanı sıra Hollanda, Almanya, Katar ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç edilen ayvanın pazar payı her geçen yıl artıyor.

Geyve'de ana geçim kaynakları arasında yer alan ayva, işçiler tarafından hasat edilmeye başlandı. Toplanan ayvalar, işçiler tarafından bahçede kalitesine göre ayrılarak iç piyasa ve ihracat için hazır hale getiriliyor.

Kaya, geçen yıllarda yaklaşık 65 bin ton olan ayva rekoltesinin çalışmalarla arttığını aktararak, "Son 3 yılda belediyemizin yaptığı faaliyetlerden sonra özellikle marka tescili, fuarlar, tanıtım ve festivallerin ardından 3 yılda 2 bin 800 dönüm atıl duran veya elma bahçesi olan alan ayva bahçesine çevriliyor. Dönümünden 5-5,5 ton ayva ürünü alınmakta. Toprağımız, havamız, suyumuz ayvaya oldukça müsait olduğundan neredeyse bahçelerimizin yarıdan fazlası ayva bahçesi haline gelmeye başladı. Bu da her geçen gün rekoltenin artmasını sağlıyor." diye konuştu.

Ayvanın sadece elle toplanabildiğini dile getiren Kaya, ayvaların dalından koparılmasının ardından bahçede işçiler tarafından kalitesine göre ayrılıp kasalara yerleştirildiğini, buradan da soğuk hava depolarına kaldırılıp belli bir süre muhafaza edildikten sonra pazara sunulacağını kaydetti.

Geçen yıllarda ilçeden birçok ülkeye ayva gönderildiğini belirten Kaya, "Birinci kalite ayvalarımız buradan yurt dışına gönderiliyor. Bu yıl kalitenin iyi olduğunu biliyoruz. İyi bir kalite ve rekolteden dolayı inşallah vatandaşımızın yüzü gülecek. Ayvalarımız geçen yıl Rusya, Katar, Almanya ve Rusya'ya gitti, bu yıl da farklı ülkelere gönderilecek." dedi.