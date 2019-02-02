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Geyve EMITT Fuarı’nda yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 17:01 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Geyve ilçesi yerini aldı.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Geyve ilçesi yerini aldı. İlçenin meşhur olan ayvası katılımcılara tanıtıldı.
Dünyanın en büyük fuarlarından birisi olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Sakarya’nın Geyve ilçesi yerini aldı. Geyve ilçesinin meşhur olan ayvası stantta ön plana çıktı. Ayva reçelinden ayva kolonyasına kadar pek çok ürün katılımcılara tanıtıldı. Ziyaretçiler standa yoğun ilgi gösterirken Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise Geyve ilçesinin kendi ürettiği ürünlerin stantta yer aldığını belirtti. Fuar 3 Şubat’a kadar ziyarete açık olacak.
Geyve ilçesinin kendi ürünlerini yetiştirdiğini dile getiren Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “Sakarya’nın güneyinde bulunan bir ilçeyiz. Geyve, Sakarya Nehri’nin kenarında, Sakarya merkezine 25 kilometre mesafede, doğanın içinde yemyeşil bir ilçeyiz. Genelde meyvecilikle geçinmekte. Kendi ürünlerimiz var. Geyve Belediyesi olarak 10 yıldan bu yana yaptığımız faaliyetler içerisinde hem ilçenin alt ve üst yapısıyla sosyal alanlarla alakalı faaliyetleri tamamladıktan sonra üreticimize, çiftçimize, esnafımıza katkı sağlamak amacıyla bu tür fuarlara katılıyoruz. Geyve Belediyesi son 10 yıldan bu yana kabuğunu kırmış bir belediye. Burada bulunan standımızdaki ürünlerimiz tamamen Geyve Belediyesinin kendi ürettiği ürünler. Bu ürünleri tanıtımıyla alakalı fuara üçüncü katılışımız. Bundan sonraki yıllarda da EMITT Fuarı’na katılarak ilçemizin ürünlerini çok daha iyi yerlere getirebilme ve tanıtabilme adına bu faaliyetlere katılmış olacağız” dedi.

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