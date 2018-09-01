Gez Konya'yı gör Sille'yi

MUHAMMED ALİ AKMAN - Türkiye'nin önemli turistik bölgelerinden olan ve Konya kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan tarihi Sille Mahallesi, gündüzleri kadar akşam saatlerinde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille, son yıllarda yapılan çevre düzenlemeleri ve yeni açılan işletmeler ile yaz sıcağında akşamı dışarıda geçirmek isteyen kent sakinlerinin yanı sıra Konya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.

Yöresel lezzetleri canlı müzik eşliğinde sunan ve tarihi mimarisini koruyan işletmeleri, ortama ayrı bir hava katan gece ışıklandırmaları ile Sille akşamları, ziyaretçilere hafızalarda iz bırakan hatıralar yaşatıyor.

Sille Baraj Parkı, piknik alanı, kameriyeler, tekne gezintisi, uçurtma tepesi, çay bahçesi, restoran, iskele, ahşap gezinti yolları, çocuk oyun ve spor alanları gibi bölümleri ile misafirlerine suyla baş başa hoş vakit geçirme imkanı sağlıyor.

İşletme sahipleri, "Sille akşamları" algısının yavaş yavaş oluşmaya başladığını, tanıtım faaliyetleri ile ilginin daha da artacağını belirtiyor.