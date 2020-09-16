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Gezegendeki herkesin koronavirüse karşı aşılanması 4 yılı bulabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

Uzmanlar, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı herhangi bir aşının gelecek ay onaylanması halinde, dünyadaki 7,8 milyar insanda bağışıklık sağlanmasına yetecek kadar aşının üretimi ve dağıtımı için en az 4 yıl gerekeceğini açıkladı.

Gezegendeki herkesin koronavirüse karşı aşılanması 4 yılı bulabilir

Dünyanın en büyük aşı üreticilerden biri olan Hindistan’daki Serum Enstitüsü, küresel şirketlerin 2024 yılına kadar eşit bir şekilde dağıtamayacağını öne sürdü.

Serum Enstitüsü’nün CEO’su Adar Poonawalla, Financaial Times’a yaptığı açıklamada, aşı üreticilerinin kısa bir süre içinde yaklaşık 10 milyar doz aşı üretecek altyapıya sahip olmadığını söyledi. Poonawalla, aşının iki doz olması halinde bu sürenin uzayabileceğini açıkladı.

"İLAÇ ŞİRKETLERİNİN ALTYAPISI KÜRESEL BİR AŞILAMA PROGRAMI İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Ponawalla, “Gezegendeki herkesin aşılanması 4-5 yıl sürecek. Dünyanın aşı konusunda olumlu düşünmek istediğinin farkındayım, ancak kimsenin kısa bir süre içinde yüksek kapasitede aşı üretebileceğini düşünmüyorum. İlaç şiketleri küresel bir aşı programına yetecek şekilde üretim kapasitesini büyütmüyor” ifadelerini kullandı.

Poonawalla’nın açıklaması, dün İngiltere’de bilim kurulu üyesi Prosesör Openshaw’ın onaylı bir corona virüs aşının sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle halk tarafından 2021 sonunda önce kullanılamayacağını açıklmasının ardından geldi.

Serum Enstitüsü, yıllık 1,5 milyar doz üretim kapasitesiyle şu anda dünyadaki en büyük aşı üreticisi konumda bulunuyor.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

9 AŞI SON AŞAMA KLİNİK DENEYLERDE

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 35 aşı adayı klinik deneme, 145 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor. Klinik deneylerinin son aşamasında ise 9 aşı bulunuyor. Bu aşılar ise Oxford/AstraZeneca, CanSino, Sinovac, Moderna, BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer, Gamaleya Research Institute, Wuhan Institute of Biological Products/Sinopharm , Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm ve Janssen Pharmaceutical Companies tarafından geliştiriliyor.

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