Gezegendeki herkesin koronavirüse karşı aşılanması 4 yılı bulabilir

Dünyanın en büyük aşı üreticilerden biri olan Hindistan’daki Serum Enstitüsü, küresel şirketlerin 2024 yılına kadar eşit bir şekilde dağıtamayacağını öne sürdü.

Serum Enstitüsü’nün CEO’su Adar Poonawalla, Financaial Times’a yaptığı açıklamada, aşı üreticilerinin kısa bir süre içinde yaklaşık 10 milyar doz aşı üretecek altyapıya sahip olmadığını söyledi. Poonawalla, aşının iki doz olması halinde bu sürenin uzayabileceğini açıkladı.

"İLAÇ ŞİRKETLERİNİN ALTYAPISI KÜRESEL BİR AŞILAMA PROGRAMI İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Ponawalla, “Gezegendeki herkesin aşılanması 4-5 yıl sürecek. Dünyanın aşı konusunda olumlu düşünmek istediğinin farkındayım, ancak kimsenin kısa bir süre içinde yüksek kapasitede aşı üretebileceğini düşünmüyorum. İlaç şiketleri küresel bir aşı programına yetecek şekilde üretim kapasitesini büyütmüyor” ifadelerini kullandı.

Poonawalla’nın açıklaması, dün İngiltere’de bilim kurulu üyesi Prosesör Openshaw’ın onaylı bir corona virüs aşının sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle halk tarafından 2021 sonunda önce kullanılamayacağını açıklmasının ardından geldi.

Serum Enstitüsü, yıllık 1,5 milyar doz üretim kapasitesiyle şu anda dünyadaki en büyük aşı üreticisi konumda bulunuyor.