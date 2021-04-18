"Gezegeni Korumak Yerli Haklarını Savunmaktan Geçiyor"

Dünya Gıda Örgütü (FAO) ve Latin Amerika Yerli Halkları Kalkınma Fonu'nun (FILAC) yaptığı araştırma iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin azalması ve olası yeni pandemilerle mücadele etmenin en iyi yolunun tropikal ormanlarda yaşayan kızılderililerin ve yerli halkların yaşadıkları topraklar üzerindeki haklarını tanımak ve doğal alanları onların korumasına bırakmak olduğuna dikkat çekti.

Tropikal ormanlar yağmurun yağması ve havadaki nemi tutma gibi özelliklerinden dolayı bilim çevreleri tarafından insanlığın küresel ısınmaya karşı en etkili silahı olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 300 bilimsel rapora dayanan araştırmada 3 milyon bitki ve hayvan türüne, 47,4 milyon kişiye ev sahipliği yapan Amazonlar’da ormansızlaştırmaya ve her türden ekolojik yıkıma karşı en önemli direnç noktalarının yerlilerin yaşam alanları olduğu belirtiliyor.

Yerliler doğayı ve yaşamı koruyor

6 milyon 381 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Amazonlar’ın, 200 milyon hektarlık bölümünde sayısı 2 milyonu aşan yerli, kabileler halinde ve çevreyle uyum içinde yaşıyor.