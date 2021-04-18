HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Gezegeni Korumak Yerli Haklarını Savunmaktan Geçiyor"

"Gezegeni Korumak Yerli Haklarını Savunmaktan Geçiyor"

18.04.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Gıda Örgütü (FAO) ve Latin Amerika Yerli Halkları Kalkınma Fonu'nun (FILAC) yaptığı araştırma yerli halkların yaşadıkları topraklar üzerindeki haklarını tanımak ve doğal alanları onların korumasına bırakmak gerektiğini kaydetti

Dünya Gıda Örgütü (FAO) ve Latin Amerika Yerli Halkları Kalkınma Fonu'nun (FILAC) yaptığı araştırma iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin azalması ve olası yeni pandemilerle mücadele etmenin en iyi yolunun tropikal ormanlarda yaşayan kızılderililerin ve yerli halkların yaşadıkları topraklar üzerindeki haklarını tanımak ve doğal alanları onların korumasına bırakmak olduğuna dikkat çekti.

Tropikal ormanlar yağmurun yağması ve havadaki nemi tutma gibi özelliklerinden dolayı bilim çevreleri tarafından insanlığın küresel ısınmaya karşı en etkili silahı olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 300 bilimsel rapora dayanan araştırmada 3 milyon bitki ve hayvan türüne, 47,4 milyon kişiye ev sahipliği yapan Amazonlar’da ormansızlaştırmaya ve her türden ekolojik yıkıma karşı en önemli direnç noktalarının yerlilerin yaşam alanları olduğu belirtiliyor.

Yerliler doğayı ve yaşamı koruyor

6 milyon 381 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Amazonlar’ın, 200 milyon hektarlık bölümünde sayısı 2 milyonu aşan yerli, kabileler halinde ve çevreyle uyum içinde yaşıyor.

Yerlilerin Amazonlar’daki son yıllarda gittikçe artan ormansızlaştırma, yasal ya da yasadışı değerli maden çıkarma, toprak kaçakçılığı ve değerli ağaç kesimi gibi faaliyetlere karşı çıkması, FAO ve FILAC tarafından yerlilerin doğanın ve canlı yaşamın doğal koruyucuları olarak değerlendirilmesine neden oluyor.

Araştırma yerlilerin üzerinde yaşadığı topraklar üzerindeki haklarının tanınması ve korunması gerektiğine vurgu yapıyor.

Ekolojik tehdit artıyor

Dünyanın en büyük tropikal ormanları olan Amazonlar'ın yüzde 26’sının yüksek, yüzde 7’sinin çok yüksek risk altında olduğu bildiriliyor.

Amazonların balta girmemiş ormanlık alan miktarı, 2000 ila 2016 yılları arasında Bolivya'da yüzde 20, Honduras'ta yüzde 30, Nikaragua'da yüzde 42 ve Paraguay'da yüzde 59 azaldı.

Amazonların yüzde 61,8’ini barındıran Brezilya'da yerli organizasyonları yerlilerin yaşam alanlarına yönelik ormansızlaştırma faaliyetlerinin son yıllarda yüzde 150 arttığını bildiriyor.

Amazon Ormanları’nda yaşanan yıllık orman kay

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tırtıl konvoyu görenleri şaşırttı: İlk bakışta yılan sandılarTırtıl konvoyu görenleri şaşırttı: İlk bakışta yılan sandılar
Kritik bölgede tansiyon yeniden yükseldi! 1 Ukrayna askeri öldüKritik bölgede tansiyon yeniden yükseldi! 1 Ukrayna askeri öldü
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Aylardır haber alınamayan genç kız, erkek arkadaşının evinde bulundu

Aylardır haber alınamayan genç kız, erkek arkadaşının evinde bulundu

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

Tiyatro ve sinemanın usta ismi Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinemanın usta ismi Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: 18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Malatya'dan sonra bir skandal da Elazığ'da! Almanya'ya gönderdikleri 48 kişiden sadece 3'ü geri döndü

Malatya'dan sonra bir skandal da Elazığ'da! Almanya'ya gönderdikleri 48 kişiden sadece 3'ü geri döndü

TEM'de feci kaza! Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

TEM'de feci kaza! Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.