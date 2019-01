Gezegenimizi kurtaracak, herkesi doyuracak beslenme yöntemi bulundu mu?

Yeni geliştirilen bir beslenme yöntemi, yaşamları kurtarmayı ve gezegenimiz için felaket sonuçlara yol açmadan 10 milyar kişiyi doyurmayı vaat ediyor.

Bilim insanları önümüzdeki on yıllarda dünya nüfusuna eklenecek milyarların nasıl doyurulacağını bulmaya çalşıyordu.

Buldukları yanıt "dünyevi sağlık diyeti". Bu beslenme yönteminde et ve süt ürünleri tamamen yasaklanmyıor.

Ancak tabaklarımıza koyduğumuz yiyeceklerde çok çok büyük değişiklik yapmamızı ve pek yemediğimiz gıdalara yönelmemizi gerektiriyor.

Ne tür değişiklikler yapmamız gerekiyor?

Her gün et yiyorsanız, değiştirmeniz gereken ilk şey bu. Kırmızı et olarak haftada bir hamburger ya da ayda bir büyük bir bifteğe denk et yiyebiliyorsunuz ve hepsi bu.

Haftada birkaç kez tavuk ya da balık da yiyebilirsiniz, ancak protein ihtiyacınızın geri kalanının bitkilerden gelmesi gerekiyor.

Araştırmacılar fındık, fıstık ve büyük oranda baklagiller yenmesini tavsiye ediyor.

Meyve ve sebze oranlarının da büyük oranda artırılması gerekiyor ve yediğimiz her tabağın en az yarısını oluşturmaları öneriliyor.