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Gezegenin çılgın sporcuları çocuklarla buluşuyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2020 19:36 | Son Güncelleme

Çocuklar için eğlenceli bir spor kitabı piyasaya çıktı. Eğlenceli Bilgi Yayınları'ndan çıkan 'Gezegenin Çılgın Sporcuları' kitabı, sporsever çocuklar ile dünyanın en fazla takip edilen spor branşlarının efsane sporcularını buluşturuyor.

Gezegenin çılgın sporcuları çocuklarla buluşuyor!

Çocuklar için eğlenceli bir spor kitabı piyasaya çıktı. Eğlenceli Bilgi Yayınları'ndan çıkan 'Gezegenin Çılgın Sporcuları' kitabı, sporsever çocuklar ile dünyanın en fazla takip edilen spor branşlarının efsane sporcularını buluşturuyor.

Hüseyin Keleş'in kaleme aldığı kitapta Messi, Ronaldo, Maradona, Pele, Muhammed Ali, Naim Süleymanoğlu, Michael Jordan, Kobe Bryant, Roger Federer, Michael Schumacher, Usain Bolt, Hamza Yerlikaya ve Rıza Kayaalp gibi 8 ayrı spor dalının efsanelerinin hikâyeleri eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Karikatürler ve ilham verici bilgilerin bulunduğu kitap, bilgi ile eğlenceyi bir arada veriyor.

ÇOCUKLAR İÇİN HEYECAN DOLU BİR MACERA

Çocuklar, bu kitapla kimi zaman tarihte bir zaman yolculuğuna çıkıp ihtişamlı, bol gollü ve çok tartışmalı dünya kupalarına gidecek, kimi zaman da salonlarda kazanılan büyük zaferlerin mimarlarına merhaba diyecek.

Zaman yolculuğunda ringlerin altın eldivenine de bir selam çakıp, yarış pistlerinde co-pilotluk yaparak adrenalini tavan yaptıracak. Kitap, 9 yaş ve üzeri çocuklara hitap ediyor.

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