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  4. 'Gezelim' diye dışarıya çıkardıkları kızı tuvalette dövip kameraya aldılar

'Gezelim' diye dışarıya çıkardıkları kızı tuvalette dövip kameraya aldılar

07.12.2023 23:21 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da akılalmaz olay! Bir grup genç kız arkadaşları olan bir başka kızı 'gezme' bahanesiyle bir restorana götürdü. Burada tuvalete geçen kızlar, çağırdıkları kızı döverek kameraya aldılar. Görüntülerde bir kızın, "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırması yer alıyor.

'Gezelim' diye dışarıya çıkardıkları kızı tuvalette dövip kameraya aldılar

Beylikdüzü’nde bir kız grubu, arkadaşlarını “gezmeye gidelim” diyerek dışarıya çıkardı. Genç kızlar bir restoran tuvaletinde arkadaşları olan genç kızı, darp edip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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ACIMASIZCA SALDIRDILAR

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı. 4 genç kız dışarıda bir restorana gitti.

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Ardından tuvalete giden kız grubunun bir üyesi A.K. isimi geç kıza "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başladı. 2 kız A.K. isimli gence saldırırken grubun bir diğer üyesi ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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Görüntülere A.K. isimli genç kızın yaşadığı korku dolu olay yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü kavga
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