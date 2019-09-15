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'Gezgin', bir sonraki göç mevsimini bekleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 16:32 | Son Güncelleme

ADANA'da silahla yaralanan ve tedaviye alınan leylek, bir sonraki göç döneminde doğaya salınacak.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - ADANA'da silahla yaralanan ve tedaviye alınan leylek, bir sonraki göç döneminde doğaya salınacak.

Silahlı yaralanmaya bağlı olarak, sağ bacağına saçma isabet eden leylek, tedavisi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı’na getirildi. Veteriner hekimlerin 'Gezgin' adını verdiği leylek, göç mevsimini kaçırdığı için bir sonraki göç dönemine kadar Tarsus Hayvan Parkı’nın misafiri olacak.

Hayvan Parkı Müdürü ve Veteriner Hekim Mesut Özdemir, Gezgin’in tedavisinin devam ettiğini ve ilkbaharda doğaya salmayı planladıklarını ifade etti. Özdemir, “Göç dönemi olduğundan dolayı gerek ilkbahar, gerekse sonbahar dönemlerinde yoğun bir şekilde yaralı leylek vakaları geliyor. Gezgin de bunlardan biri. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ayağından ateşli silahla vurulan leyleği bize getirdiler. Yaklaşık 10 gündür tedavi ediliyor. Öyle görünüyor ki Gezgin, önümüzdeki göç mevsimi olan ilkbaharda doğaya tekrar salınacak. İlkbahara kadar zaten ancak kendini toparlar" diye konuştu.

Mersin ve Adana'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yaralı halde bulunan leylekler, Tarsus Hayvan Parkı’na getiriliyor. Parkta, elektrik teline takılma, yorgun düşme, çarpma, düşme ve insanlar tarafından yaralan yaklaşık 10 leylek bulunuyor. Tedavileri yapılan leylekler, bir sonraki göç mevsimine kadar hayvan parkının misafiri oluyor. Tekrar uçamayacak durumlarda olanlar ise koruma altına alınarak, ömürlük misafirleri oluyor.

Leylek yaralanmalarında en önemli nedenlerin başında kentleşme, elektrik telleri ve insan faktörü geliyor. Bu faktörler nedeni ile her geçen gün leyleklerin beslenebilecekleri ve özellikle dinlenebilecekleri korunaklı alanlar azalıyor.

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