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Gezgin Fest İzmir başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 16:00 | Son Güncelleme

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, bu yıl 5'incisi düzenlenen Gezgin Fest başladı.

Gezgin Fest İzmir başladı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Selçuk ilçesinde, bu yıl 5'incisi düzenlenen Gezgin Fest başladı.
Pamucak Sahili'nde, Gezgin Fest İzmir için dev sahne kuruldu. Festivale gelen müzikseverler, Kurtalan Ekspres'ten Selda Bağcan'a, Boney M.'den Duman'a kadar 40'tan fazla şarkıcı ve grubu dinlemek için sahili doldurdu. 'Senin festivalin' sloganıyla bu yıl 5'inci kez düzenlenen festivalin, 18 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi. Festivalin ilk gününden itibaren Selçuk'a akın eden müzikseverler, Pamucak sahilinde kalabalık oluşturdu. Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye'nin görkemli festivaline ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Festival için İZBAN ve Efes Selçuk minibüsleriyle ilçeye gelen yüzlerce müziksever, Pamucak minibüsleriyle festival alanına ulaşım sağladı. Gezgin Fest İzmir ile ilgili ayrıntılı bilgi ve festival programı için 'www.gezginfest.com'dan bilgi alınabileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Gezgin Fest İzmir başladıGezgin Fest İzmir başladıGezgin Fest İzmir başladıGezgin Fest İzmir başladı

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