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Gezgin Fest İzmir'de Hayko Cepkin coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Selçuk ilçesinde düzenlenen Gezgin Fest İzmir'de, Hayko Cepkin sahne aldı.

Gezgin Fest İzmir'de Hayko Cepkin coşkusu

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde düzenlenen Gezgin Fest İzmir'de, Hayko Cepkin sahne aldı. Festivale katılan yüzlerce genç, Hayko Cepkin'in şarkılarıyla coştu, gönüllerince eğlendi.
Bu yıl 5'nci kez düzenlenen, gezginleri, müzikseverleri, doğaseverleri ve gençleri müzikle buluşturmayı amaçlayan Gezgin Fest İzmir, Türkiye'nin en uzun sahillerinden Pamucak'ta coşkuyla sürüyor. Gezgin Fest İzmir için Pamucak Sahili’nde dev sahne kurulurken, festivale yüzlerce genç katıldı. Festivalin 2'nci gününde, rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin sahne aldı. Sahne performansıyla geceye damga vuran Cepkin, kendine has yorumuyla tam not aldı. Hayko Cepkin, söz ve müziği Cahit Berkay'a ait olan ve Sivas Katliamı’nı anlatan 'Issızlığın Ortasında' şarkısını da söyledi. İki saat boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Hayko Cepkin, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere keyifli zaman geçirtti.
Konser sonunda etkinlik ile ilgili konuşan Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, Hayko Cepkin'i Pamucak'ta dinlemekten memnun olduğunu belirtti. Cepkin'in Belediye Meclisi'nin farklı partilere mensup tüm üyelerinin oy birliğiyle kentin fahri hemşerisi olduğunu hatırlatan Sengel, Gezgin Fest'in Selçuk'u şahlandırdığını ifade etti.
Selçuk'un fahri hemşeri olduktan sonra ilk kez sahne almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hayko Cepkin ise "Gezgin Fest çevrecileri, maceracıları, doğaseverleri içerisinde barındırması sebebiyle büyümeyi hak eden bir organizasyon. Tüm bu topluluklar kendilerini festival kültürüne çok iyi yansıtıyor. Umarım seneye çok daha iyi bir şekilde burada olacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Gezgin Fest İzmir'de Hayko Cepkin coşkusuGezgin Fest İzmir'de Hayko Cepkin coşkusuGezgin Fest İzmir'de Hayko Cepkin coşkusuGezgin Fest İzmir'de Hayko Cepkin coşkusu

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