Gezgin sanatçı köy okullarında fotoğrafçılık öğretecek

Devlet Tiyatroları, Eskişehir Şehir Tiyatroları, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü ve Tiyatro Bölümü gibi kurumlarla ve çeşitli özel tiyatrolarla fotoğraf çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yolcu, Engelsiz Fotoğraf Derneği ile engelli çocuklarla fotoğraf çalışmalarına katıldığını dile getirdi.

Gezgin fotoğrafçı Gökhan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafçılığa lise yıllarında hobi olarak başladığını, daha sonra tanıtım fotoğrafçılığı ve Devlet Tiyatrolarında sahne fotoğrafçılığı ile profesyonel yaşamını sürdürdüğünü anlattı.

"Projeye ilk olarak Kars'ın Selim ve Sarıkamış, Bingöl'ün Karlıova ilçelerindeki bazı köy ilkokulların 3. ve 4. sınıf ögrencileri ile başlıyoruz. Karlıova'da, köy okullarında, üyesi bulunduğum Engelsiz Fotoğraf Derneği Başkanı Mebrur Hatunoğlu ile down sendromlu çocuklarla fotoğraf eğitimi yapacağız. Bizi davet etmek isteyen ilçeleri bekliyoruz. Okullarda uygulanacak eğitim projesi ile çocuklara 'camera obscura' ve kara kadraj teknikleriyle görme biçimlerini öğreterek doğaya, onların köylerinde olup bitenlere, evlerine, aile ve arkadaşlarına bir fotoğraf çerçevesinden bakmanın farkını anlamalarını sağlarken, yaratıcı ve kolektif bir çalışma yapmanın ve sonunda bir eser ortaya çıkarıp sergilemenin keyfini yaşatmayı amaçlıyoruz."

Öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden seçilen okullar için köyden köye gezerek duraklayacaklarını, iki hafta boyunca günde 90 dakika, oyunlarla derslerini yürüteceklerini belirten Yolcu, projeye Milli Eğitim Bakanlığının da destek vereceğini ifade etti.

- Hikayelerini fotoğraflarla da anlatacaklar

Öğrencilerin fotoğraf ile duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamaya çalışacaklarına işaret eden Yolcu, "Zor koşullarda yaşayan köy çocuklarının, fotoğraf makineleri aracılığıyla çevrelerini, arkadaşlarını, doğayı daha yakından tanımaları ve yaşamlarının tüm ayrıntılarına daha alıcı gözle bakabilmelerini istiyoruz. Fotoğraf eğitimini alan öğrenciler, kendilerini, düşüncelerini ifade edebilme, özgüvenlerini geliştirme, yaratıcılıklarının önünü açma imkanına da sahip olacak. Böylece, yaşamın hemen her alanında doğru tercihler yapabilmelerine de küçük bir katkı vermiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Projelerinde, fotoğraf çekmenin eğlendirici tarafının yanı sıra proje süresince hem eğitsel hem eğlendirici eğitimler düzenleyeceklerini anlatan Yolcu, "Müfredat programı, belli bir disiplinle, kitap sevgisi, okuma alışkanlığı yanında, paylaşım amaçlı, ayrımcılığa yer vermeyen ve ortaklaşa üretimi özendiren bir yapıda oluşturuldu." dedi.