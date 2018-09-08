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'GezginFest Van'da rengarenk etkinlik

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 19:45 | Son Güncelleme

VAN Gölü kıyısında dün başlayan ve yarın sona erecek olan, Doğu'nun ilk ve tek gençlik müzik festivali 'GezginFest Van'da etkinlikler kapsamında 'Colorzest Partisi' düzenlendi.

'GezginFest Van'da rengarenk etkinlik

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ-Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN Gölü kıyısında dün başlayan ve yarın sona erecek olan, Doğu'nun ilk ve tek gençlik müzik festivali 'GezginFest Van'da etkinlikler kapsamında 'Colorzest Partisi' düzenlendi. Binlerce kişi 7 farklı renkteki boyaları birbirine atarak eğlenceli dakikalar geçirdi.
Van'ın Gevaş ilçesi, Dokuzağaç Mahallesi'nde, göl kıyısında 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 'GezginFest Van' da gün boyu süren etkinlikler devam ediyor. Festivalin ikinci gününde festivallerin popüler eğlencesi 'Colorzest Partisi' düzenlendi. Festivale katılanlar, organik gıda boyalarını birbirlerinin üzerine atarak boya savaşı yaptı.
Müzik eşliğinde boya savaşı yapan yerli ve yabancı müzik tutkunları, eğlenceli saatler geçirdi. Etkinliğe katılanlar, 7 farklı renkteki boyalarla rengarenk olan yüzleriyle bol bol özçekim yaptı.

FOTOĞRAFLI

'GezginFest Van'da rengarenk etkinlik'GezginFest Van'da rengarenk etkinlik'GezginFest Van'da rengarenk etkinlik'GezginFest Van'da rengarenk etkinlik

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