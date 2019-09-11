Gezginler Nuh'un Gemisi'nin izinde

Belgesel yapmaya, 1995 yılında geldiğinde araziye baktığında karar verdiğini, bunu da 2017 yılında gerçekleştirdiğini anlatan Sertesen, "Çok ses getirdi. Çünkü haber değeri de olan bir belgeseldi. Walt Disney'in yatırım yapacağını düşünebiliyor musunuz. Kaşif İlhan Durupınar'a yazdığı mektupta 'Beni hükümetle görüştürün, ben oraya oteller, yollar, her türlü tesisi yapmaya hazırım.' diyor. İnançlar Tema Parkı yapacaktı. Buraya baktığınız zaman kim bilir burası bugün ne halde olurdu. Altın tepside sunulan bir şey o zaman maalesef Türkiye'nin yaşadığı ilk ihtilale denk geldi. Öyle bir şanssızlığı oldu bu keşfin." diye konuştu.

-"Maalesef şimdi gittikçe kenarlarının şekli bozuluyor"

Şimdiye kadar bölgeye dört defa geldiğini ve geçen yıla göre bu yıl yıkıntı gördüğünü dile getiren Sertesen, şöyle konuştu:

"Maalesef şimdi gittikçe kenarlarının şekli bozuluyor. Bu oluşumuna etrafında ve altında çamur akıntısı var. Toprak heyelan halinde ve bu yapıya zarar veriyor. Öncelikle bu yapının o akıntıdan kurtulması gerekiyor. Ondan sonra bilimsel araştırmalar yapılması lazım. Ama günümüzün çok ileri teknolojisiyle yapılması şart. Kazma, kürek, arkeoloji kesinlikle yapılmamalı. Eğer buraya kazma kürekle girilirse zaten bozulmaya başlamış bu şekil tamamen yok olur."