Gezginlerin Van kedisi ilgisi

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Gölü Ekspresi ile gezmek için kente kelen turistler, Van kedisini görmeden ayrılmak istemiyor. Kentteki Kedi Villası'nı ziyaret turistler, buradaki kedilere yoğun ilgi gösteriyor.

Van Gölü Ekspresi gezginlerin yeni gözdesi oldu. Ankara'dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergahını izleyip Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Van Gölü Ekspresi'nin yolcuları, buradan da kent merkezine geçiyor. Van'ı daha yakından tanımak isteyen ziyaretçiler, kentin tarihi ve kültürel yerlerini geziyor, yöresel lezzetleri tadıyor. Aralarında yabancıların da olduğu turistler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koruma altında olan bir gözü mavi bir gözü sarı dünyaca ünlü Van kedilerini ziyaret etmeden de dönmüyor.

ÇOK MUTLUYUZ

Merkezin müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, ziyaretlerden oldukça memnun olduklarını belirterek, "Van Gölü Ekspresi, nostaljik bir yolculuk talebiyle bu aralar çok popüler. İnsanlar gezdikleri, yolculuk yaptıkları yerleri daha yakından tanımak istiyor. Gelen yolcular, kentin tarihi yerlerini tanıyor, Van kahvaltısını tadıyor. Ama merkezimizdeki Van kedilerini de görmeden gitmiyor. Biz de bu ziyaretlerden oldukça memnunuz" diye konuştu.