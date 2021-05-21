Gezi davası: Kavala'nın tutukluğuna devam

Bir sonraki duruşma 6 Ağustos'ta görülecek.Gezi Parkıdavasına ilişkin beraat kararlarının istinaf mahkemesi tarafından tarafından bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlanan Gezi davasının ilk duruşması bugün 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Toplam 17 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, iş insanı Osman Kavala'nıntutukluğunun devamına hükmetti. Mahkeme ayrıca, yurtdışındaki sanıklar için yakalama kararının beklenmesine ve Gezi davası ile birleştirilmesi istenen Çarşı davasının incelenmesi için 13. Ağır Ceza Mahkemesinden dosyanın istenmesine karar verdi. Mahkeme başkanı, Kavala'nın tutukluluk kararını açıklarken, kararın oy çokluğu ile alındığını ve kendisinin karara muhalif kaldığını vurguladı. Davanın bir sonraki duruşması 6 Ağustos'ta görülecek. "Beraat vermeniz gerekmektedir" Bugünkü duruşmada hazır bulunan sanıklardan Mücella Yapıcı, istinaf mahkemesinin bozma kararını reddettiğini belirterek, "Ben iki kere beraat etmiş, beraati kesinleşmiş biriyim. Bu kararın derhal geri alınmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşmada söz alan Can Atalay beraat kararına rağmen davanın yeniden görülmeye başlanmasına ilişkin olarak "Hukukta bozma kararı sonrasında serbestlik ilkesi vardır. Bozma kararı kesindir. Bozma sonrası serbestlik ilkesi gereğince bu dosyadan beraat vermeniz gerekmektedir" şeklinde konuştu. Atalay, "Gezi direnişi hem bu ülkenin hem memleketin hem bizim insanlarımızın kendi kaderini tayin hakkı, kendi kaderine sahip çıkma iradesidir. Bu iddianameler Fethullahçı çeteyle suç ortaklığıdır. Biz geziyi savunmaya devam edeceğiz" dedi. "Algı yaratmak için elverişli bir yöntem" Duruşmaya SEGBIS yoluyla Silivri Cezaevinden katılan Osman Kavala ise bozma kararında kendisini ve diğer suçlananları suçla ilişkilendirecek bir öge bulunmadığının altını çizerek, "Asıl gerekçe farklı davaları birleştirmenin önünü açmak. Anladığım kadarıyla bu siyasi davalarda algı yaratmak için elverişli bir yöntem. Beraat kararının bozulması davaların birleştirilmesi için atılan bir adımdır. Davaların birleştirilmesi de sekiz yıl önce algı yaratmak için hazırlanmış ama mahkemelerin verdiği beraat kararıyla inandırıcılığını kaybetmiş bir senaryoyu canlandırma teşebbüsü olacaktır" dedi.