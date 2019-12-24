HABER

Gezi davası - Osman Kavala: Tutukluluğa devam kararının bir an evvel düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum

24.12.2019 18:36 | Son Güncelleme

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davanın dördüncü duruşmasında iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi. Kavala, "Yargının itibarını da zedeleyen bu kararın, bir an evvel düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi. Duruşmayı Silivri'de izleyen Esra Yalçınalp'in haberi.

Gezi davası - Osman Kavala: Tutukluluğa devam kararının bir an evvel düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Gezi Parkı'nın yıkılarak, yerine alışveriş merkezi inşa edilmesine yönelik planları protesto etmek amacıyla Mayıs 2013'te başlayan ve tüm Türkiye'ye yayılarak iki hafta süren eylemlerle ilgili açılan davanın dördüncü duruşması yapıldı. 784 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Mahkeme hükmüne gerekçe olarak, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'derhal serbest bırakılmalı' kararının kesinleşmemesini", "suçun vasfını ve katalog suçlardan olmasını" ve "tutuklamanın ölçülü olmasını" gösterildi.

Bir sonraki duruşma tarihi ise 28 Ocak olarak belirlendi.

Kavala'dan açıklama

Osman Kavala, kararı sonrası bir açıklama yayımladı.

Son duruşmada neler yaşandı?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada görülen davada şimdiye kadar her duruşma farklı bir heyet tarafından görülmüştü.

Salı günü ise geçen duruşmadaki heyetin ikinci duruşmasına katılmasıyla birlikte ilk defa bir heyet ikinci duruşmasında yer almış oldu.

Osman Kavala ve tutuksuz yargılanan sanıklardan Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Çiğdem Mater ve Yiğit Ali Ekmekçi salonda hazır bulundu.

Gezi eylemleri esnasında emniyet teşkilatında görev yapan Ercan Orhan Aydın ve Hasan Gül tanık olarak dinlendi.

Tanıklar ifadelerinde tutuklu sanık Osman Kavala'yı şiddet içeren olaylarda görmediklerini ve bu olayları organize ettiğine dair bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade ettiler.

İstanbul Güvenlik Şube'de görevli Gül, "o dönem kendi personelimiz için gaz maskesi bulmakta zorlanmalarına rağmen eylemcilerin gaz maskelerine sahip olmalarının" dikkatini çektiğini; fakat "kurumsal bir destek" tespit etmediklerini, "tespit etselerdi zaten müdahale etmiş olacaklarını" söyledi.

Kavala, tanık beyanları ve iddianamenin "suçlu değil, suçsuz" olduğunu gözler önüne serdiğini belirtip "hukuksuz ve ayrımcı uygulama"ya son verilmesini isteyerek tahliyesini istedi.

Müdafi Avukat Dr. Köksal Bayraktar, AİHM'in 10 Aralık 2019'da verdiği kararın noter tasdikli tercümesini mahkemeye teslim ederek, heyetin "tutukluluk süresi makul süreyi çok aştığı" için Kavala için verilen "derhal serbest bırakılması" gerektiği kararına uymasını talep etti.

Ne karar verildi?

Savcı, "Tutukluluğun ölçülü olması nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" şeklinde mütaala verdi.

Mahkeme ise Kavala'nın tutukluluğunun sürmesine karar verdi ve bir sonraki duruşma tarihi ise 28 Ocak 2020 olarak belirledi.

Mahkeme ayrıca, aralarında Gezi eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'a ölümcül tekmeleri attığı gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan polis Mevlüt Saldoğan'ın da bulunduğu polislerin ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

Osman Kavala, mahkeme salonundan jandarma eşliğinde çıkartılırken izleyici ve gözlemciler tarafından ayakta alkışlandı.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Gezi Parkı'nın yıkılarak, yerine alışveriş merkezi inşa edilmesine yönelik planları protesto etmek amacıyla Mayıs 2013'te başlayan eylemler, tüm Türkiye'ye yayılarak iki hafta boyunca devam etmişti.

İş insanı Osman Kavala, 18 Ekim 2017'de gözaltına alınmış, 1 Kasım 2017'de "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

16 Kasım 2018'de 13 insan hakları savunucusu ve akademisyenle beraber gözaltına alınan sivil toplum profesyoneli Yiğit Aksakoğlu tutuklanmıştı.

Kavala, 19 ay hakim karşısına çıkartılmadan, iddianame hazırlanmadan hapiste tutulduktan sonra, 24 Haziran 2019'da davanın ilk duruşması görülmüştü.

Aksakoğlu, 24 Haziran 2019'daki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

24 Haziran, 18 Temmuz ve 9 Ekim'deki duruşmalarda da Kavala'nın tahliye talepleri reddedilmişti.

Kavala dahil 16 sanık, TCK 312. Madde, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüsü"nden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Pınar Öğün Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Meltem Arıkan hakkında yakalama kararı bulunuyor.

'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı! 'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı!
Ünye’deki eski havaalanı arazisi ODÜ’ye tahsis edildiÜnye’deki eski havaalanı arazisi ODÜ’ye tahsis edildi
6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücü hakkında 25 yıl hapis cezası talebi6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücü hakkında 25 yıl hapis cezası talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Adana'da sel sularına kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu

Adana'da sele kapılan 2 kişi kayboldu

11 ilçede 37 noktada yangın çıkmıştı! Trabzon Valisi'nden son dakika açıklaması

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

Son dakika! Adana'da sağanak yağış nedeniyle 4 ilçede okullar tatil edildi

Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Bakırköy'de dansçı Berhan Tamalan'ı bıçaklayan zanlı tutuklandı

Bakırköy'de öğrenciyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.