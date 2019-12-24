Gezi davası - Osman Kavala: Tutukluluğa devam kararının bir an evvel düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Gezi Parkı'nın yıkılarak, yerine alışveriş merkezi inşa edilmesine yönelik planları protesto etmek amacıyla Mayıs 2013'te başlayan ve tüm Türkiye'ye yayılarak iki hafta süren eylemlerle ilgili açılan davanın dördüncü duruşması yapıldı. 784 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Mahkeme hükmüne gerekçe olarak, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'derhal serbest bırakılmalı' kararının kesinleşmemesini", "suçun vasfını ve katalog suçlardan olmasını" ve "tutuklamanın ölçülü olmasını" gösterildi.

Bir sonraki duruşma tarihi ise 28 Ocak olarak belirlendi.

Kavala'dan açıklama

Osman Kavala, kararı sonrası bir açıklama yayımladı.

Son duruşmada neler yaşandı?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada görülen davada şimdiye kadar her duruşma farklı bir heyet tarafından görülmüştü.

Salı günü ise geçen duruşmadaki heyetin ikinci duruşmasına katılmasıyla birlikte ilk defa bir heyet ikinci duruşmasında yer almış oldu.