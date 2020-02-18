Gezi Davası: Osman Kavala ve diğer tüm sanıklar beraat etti

Mayıs 2013'te başlayan ve iki hafta devam eden Gezi Parkı eylemleri nedeniyle biri tutuklu, yedisi firari 16 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da aralarında olduğu dokuz kişi beraat etti. Ayrıca Kavala'nın tahliyesine de karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi beraat gerekçesini, sanıklar hakkında söz konusu suçlardan hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmaması olarak açıkladı.

Yedi firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları da kaldırıldı.

Firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora hakkında "ifadelerinin alınmasına yönelik" ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Kavala'nın yanı sıra diğer sanıklardan Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden de bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu.