Gezi davası: Osman Kavala'nın tutukluğuna devam kararı, sonraki duruşma 24 Aralık'ta

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Gezi Parkı'nın yıkılarak, yerine alışveriş merkezi inşa edilmesine yönelik planları protesto etmek amacıyla Mayıs 2013'te başlayan ve tüm Türkiye'ye yayılarak iki hafta süren eylemlerle ilgili açılan davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına oybirliğiyle karar verildi. Alınan ara kararda, 706 gündür tutuklu olan Kavala'nın "üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, öngörülen cezanın kaçma şüphesi doğurduğu" belirtildi. Bir sonraki duruşmanın 24-25 Aralık'ta yapılmasına ve duruşmaya üç tanığın dinlenmesiyle başlanmasına karar verildi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi de salonda hazır bulundu. Bu, aynı zamanda davaya atanan yeni heyetin ilk duruşması oldu. Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, duruşma öncesinde alkış veya tezahürat olması durumunda izleyicileri dışarı alacağı konusunda uyardı.

Daha önceki duruşmalardan farklı olarak, Kavala izleyiciler salona girmeden içeri alınmıştı. Önceki duruşmaların bitiminde, izleyenler, jandarma eşliğinde Osman Kavala salondan çıkartılırken alkışlayarak ona destek vermişlerdi. Bu sefer ise, Kavala yerinde beklerken Jandarma salonun boşaltılmasını istedi. Bu durum özellikle gözlemcilerin olduğu bölümden tepkilere sebep oldu. Jandarma talimatıyla sadece milletvekilleri salonda kaldı. https://twitter.com/tariktolunay/status/1181488332569747456?s=12 Ayrıca daha önceki duruşmalarda düzenli olarak çizim ve resim yapan kişiler de mahkeme heyetinin isteğiyle salondan çıkartıldı. Duruşmanın başlangıcında Muş'ta bulunan tanık Ercan Orhan Aydın'ın video ile bağlantı kurularak ifade vermesi öngörülüyordu. Ancak ses sitemindeki teknik sorunlar nedeniyle tanık ifade veremedi. Kavala mahkemede n**e dedi**? Bunun üzerine Kavala'nın sorgusuna geçildi. Mahkeme Başkanı Perk, iddianamedeki tapeleri okuyarak Kavala'ya tek tek iddiaları yöneltti. Kavala'ya sorulan sorular arasında Mehmet Ali Alabora, "Mi Minör" isimli tiyatro oyunu, George Soros, Açık Toplum Vakfı, Anadolu Kültür, Avrupalı ve ABD'li bazı isimlerle temasları ve Gezi Parkı eylemleriyle ilişkisi yer aldı. Ayrıca gaz maskesi alımına ve eylemlere finansal destek verip vermediği de soruldu.

Soruları sakin bir şekilde yanıtlayan Kavala birkaç defa bu soruları ilk defa soran oldukları için heyete teşekkür etti; emniyet ve mahkemede daha önce bu soruların sorulmadığını ifade etti. Sorgunun bir bölümünde mahkeme heyetinin iki yanındaki perdelerde Gezi eylemleri esnasında çekilmiş, ters çevrilmiş polis arabası, camı kırılmış otobüs gibi fotoğraflar yansıtıldı. Kavala, tutuklandıktan 16 ay sonra tebliğ edilen "kanaat ve varsayımlardan ibaret" iddianame sonucu 23 aydır tutuklu olmasının "hukuksuz ve ayrımcı bir uygulama" olduğunu vurgulayarak tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar ifadelerinde ne**ler söyledi?** Taksim Dayanışması sekreteryasından sanık Mücella Yapıcı iddianameyi "hukuksuzca alınmış tapelerden oluştuğu ve FETÖ üyesi olanlar" tarafından hazırlandığı için kabul etmediğini ifade etti. Mahkeme başkanının neden hukuk yolunu değil direnişi seçtikleri sorusuna cevaben Taksim Yayalaştırma Projesi'ne karşı verdikleri hukuk mücadelesini ve davayı kazanmalarına rağmen iş makinelerinin hukuksuz olarak Gezi Parkı'na girdiklerini anlattı.

Yapıcı, "Hukuku barışçıl biçimde savunan bizdik, güvenlik güçleri ise yasadışı iş yapanları savunuyordu; onların FETÖ'cü oldukları ortaya çıktı" dedi. Yapıcı mahkeme başkanının sorularına verdiği nüktedan cevaplar zaman zaman salonda gülüşmelere sebep oldu. "Gezi'yi örgütlemek haddim değil" şeklinde sözlerini bitirdi. 2011 ile Şubat 2013 arasında Açık Toplum Vakfı'nın başkanı olan Ali Hakan Altınay ve 2002 ila 2007 arasında Anadolu Kültür'de çalışan Mine Özerden'in 10'ar dakika süren sorgularından sonra sıra Taksim Dayanışması'nın avukatı Can Atalay'a geldi. Mahkeme iki saatlik bir öğlen molası verdi. Duruşmada hangi ara kararlar alındı? Mahkeme başkanı iddianamedeki tapeleri okuyarak Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi ve Çiğdem Mater'in'ın bu tapeleri açıklamasını istemesiyle devam etti. Taksim Dayanışması sekreteryasından ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, "Gezi Parkı'nın işgaline meslekleri icabı karşı çıktıklarını" bunu Gezi eylemleri esnasında hükümetle yaptıkları iki görüşmede de aktardıklarını anlattı.