Gezi davası ve Kavala'nın gözaltına alınmasına dünyadan tepkiler

Dün sonuçlanan Gezi davasında tüm sanıkların beraat etmesi ve ardından tutuklu sanık Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi ile alakalı bir başka dosyadan gözaltı kararı verilmesi dünya çapından siyasetçilerin ve uzmanların gündemindeydi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı "Osman Kavala'nın tahliye kararının hemen ardından gözaltına alınması bizi dehşete düşürdü. Türkiye'nin taahhüt ettiği hukukun üstünlüğüne dair tüm kurallara uyması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Bakanlık, beraat kararının ardından "Cesur ve bağımsız bir sivil toplum, çoğulculuğun ve demokrasinin gereğidir" demişti.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Eş Başkanı Carl Bildt, "Türkiye'de vaziyet uzun süre böyle devam edemez!" dedi.

https://twitter.com/carlbildt/status/1229878186328150021

ABD'deki John Hopkins Üniversitesi'nden Türkiye uzmanı akademisyen Lisel Hintz, Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından "Bundan o kadar korkuyordum ki düşünmek bile istememiştim. Ama Türkiye buna bile izin vermiyor" dedikten sonra Türkçe olarak "Seviye bu mu?" diye sordu.