Gezi Davası Yeniden Görülecek

İstinaf mahkemesi kararında Osman Kavala hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme’’ suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesi kapsamında bir karar vermesini bir zorunluluk olarak gördüğünü ifade etti. Mahkeme ayrıca tüm sanıklar hakkında Gezi olayları sırasında ‘‘Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisine, -Beşiktaş taraftar grubu- ‘Çarşı’ ve diğer bazı marjinal gruplarca taş ve molotofla saldırılması olaylarını da organize edip yönlendirmeleri’’ iddiasının ilk derece mahkeme tarafından karara bağlanmasına hükmetti.

Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "söz konusu suçlardan hukuka uygun somut ve kesin delil’’ bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı veren mahkeme heyeti, dağıtıldı. Bu hafta içinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, 29 Ocak’ta esas hakkında mütalaa verilmesi beklenen Berkin Elvan davasının görüldüğü İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne atandı.

İstinaf mahkemesi olarak görev yapan ikinci derece mahkemenin oybirliği ile verdiği kararla dava yeniden görülecek.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, kamuoyunda ‘‘Gezi Davası’’ olarak bilinen yargılamada İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tüm sanıklar hakkında vermiş olduğu beraat hükmünü bozarak dosyayı yeniden incelemek üzere ilk derece mahkemeye gönderdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Aralık 2015’te yapılan son duruşmada ‘‘terör örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütü kurmak ve yönetmek, polise direnmek, gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefet etmek’’ ile suçlanan 35 sanık hakkında beraat kararı vermiş ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderdiği tebliğnamede Osman Kavala’nın Gezi davasında yargılanmasına atıfta bulunarak ilk derece mahkemenin vermiş olduğu beraat kararının bozulmasını istemişti.

Avukat Pekin: ‘‘3. Ceza Dairesi’nin önüne gelen siyasi davalarda hukuki bir karar verdiğini hiç görmemiştik, ‘kural’ı bozmadılar’’

Gezi davasında Avukat Can Atalay’ı savunan Avukat Tora Pekin, konuyla ilgili VOA Türkçe’ye yaptığı kısa değerlendirmede istinaf mahkemesinin verdiği kararın hukuki olmadığını savundu.

Avukat Pekin, ‘‘Bugüne kadar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin önüne gelen siyasi davalarda hukuki bir karar verdiğini hiç görmemiştik, ‘kural’ı bozmadılar’’ dedi.

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