HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gezi davasında mütalaa açıklandı

Gezi davasında mütalaa açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 22:31 | Son Güncelleme

Gezi Parkı davasında savcı mütalaasını sundu.

Gezi davasında mütalaa açıklandı

Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı için müebbet hapis cezası talep edildi.Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan mütalaa celse arasında mahkemeye sunuldu.

Savcının mütalaasında Gezi Parkı eylemleri için "Protesto eylemleri, provokasyonlarla birlikte ülke çapında olaylara ve şiddet içerikli eylemlere dönüşmüştür" denildi.

Gezi eylemlerini "planlı bir senaryonun ürünü" olarak tanımlayan mütalaada, "Eylemin ilk gününden itibaren meydanlarda ve sosyal medyada en önde yer alan ve organize bir şekilde hareket eden, ayrıca uluslararası aktörlerden destek alan şahıslarca bilinçli bir şekilde yönlendirildiği ve yönetildiği tespit edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Kavala, Aksakoğlu ve Yapıcı'ya müebbet talebi

Mütalaada tutuklu yargılanan Osman Kavala ile tutuksuz yargılanan Yiğit Aksakoğlu ve mimar Mücella Yapıcı'nın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış̧ müebbet hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. Ayrıca Kavala'nın tutukluluk halinin devamı istendi.

Savcı, haklarında yakalama kararı bulunan Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora gibi isimlerin dosyasının ayrılmasını talep etti.

Ayrıca sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etmek'' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

DW/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER İşte dünyanın en zengin kedisi İşte dünyanın en zengin kedisi
Faciadan dönüldü! Saniyelerle kurtulduFaciadan dönüldü! Saniyelerle kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama

Yeni telsiz kaydı ortaya çıktı! Pilotlar o anonsa yanıt verememiş

Yeni telsiz kaydı ortaya çıktı! Pilotlar o anonsa yanıt verememiş

İğrenç detaylar! 'Sanki penisi sökülüp...'

İğrenç detaylar! 'Sanki penisi sökülüp...'

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 Şubat 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

14 yaşında doğum yapan kız bebeğini çöpe bıraktı

Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...

Vahşi cinayetlerde flaş gelişme!

Vahşi cinayetlerde flaş gelişme!

İzmir'de faciadan dönüldü! Saniyelerle kurtuldu

Faciadan dönüldü! Saniyelerle kurtuldu

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uçak kazasındaki son durumu açıkladı

Uçak kazasında son durum açıklandı!

Esed rejim güçleri İdlib'de ilerliyor! 1,5 milyon civarı sivil Türkiye sınırına göç ediyor

Yeni göç dalgası! 1 buçuk milyon kişi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.