Gezi Davasında Üçüncü Yargılama 21 Mayıs’ta

Taksim Gezi Parkı’nın 1940’larda yıkılan Topçu Kışlası’na dönüştürülmek istenmesini protesto edenlere yönelik saldırılar sonucu başlayan Gezi direnişi, 21 Mayıs’ta yeniden yargılama konusu olacak.

Gezi parkını savunmak için 2012 yılının sonunda 100’den fazla sivil toplum örgütü, meslek örgütü, sendikanın katılımıyla oluşturulan Taksim Dayanışması’nın yeniden yargılanacak üyelerinden bazıları, dava öncesinde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Aysun Gezen ile Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz ile birlikte çevrim içi basın toplantısı düzenlediler.

Yapıcı: ‘‘Haklı olanlar korkmaz ve susmaz; kaç kere yargılarsanız yargılayın, Gezi yargılanamaz’’

Taksim Dayanışması üyelerinden Mücella Yapıcı, hükümetin bu yargılama üzerinden toplumun üzerine korku salmak istediğini söyleyerek hem korkmalarının hem de susmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Yapıcı, ‘‘Gezi’nin en önemli başarılarından biri toplumun üzerine serpilen korku iklimini yok edilmesidir. Gezi korku zincirlerini kırmıştır, o açıdan çok önemlidir. O korku zemininin inşası için bizim üzerimizden yeniden topluma gözdağı verilmek istenmektedir. Haklı olanlar korkmaz ve susmazlar. Ne yaparsanız yapın bu böyledir. Beni aynı iddianameyle üçüncü kez yargılıyorsunuz, aynı iddianameyle. Bir kere suç örgütü kurmaktan yargıladınız, beraatim kesinleşti. Tekrar yargılandım, beraat ettim. Kaç kere yargılarsanız yargılayın, Gezi yargılanamaz. Gezi; çok meşru, çok haklı, çok barışçı, anamızın ak sütü gibi helal bir şeydi; siz olağanüstü bir şiddetle 8 gencimizi öldürdünüz, bir polisi öldürdünüz. Göz kayıpları sonradan 40’a vardı. Anneleri perişan ettiniz. O çocukların katillerine ödül gibi cezalar verdiniz. Yargılanacak olan bütün bunlardır’’ dedi.