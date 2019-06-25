Gezi Davasının ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Kavala ve Aksakoğlu neler söyledi?

Kavala, iddianamenin, Ergenekon davasına benzer öğeler taşıdığını da savundu. Bu görüşüne kanıt olarak ise "savcının FETÖ/PDY örgütünden aranan biri olmasını" gösterdi.

602 gündür tutuklu olan Kavala, savunmasında, Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye temsilcisi olarak, "Gezi'nin finansörü" suçlamasına uğramasının "fantastik bir kurgu" olduğunu söyledi.

Kavala ve Aksakoğlu, jandarma eşliğinde salona giriş yaparken ve sonrasında çıkarken ayakta alkışlandı.

Birçok gözlemciye göre, Silivri yerleşkesinde 'şimdiye kadar görülmüş en kalabalık duruşmaya' sahne olan davaya, vatandaşlar, sanık yakınları, milletvekilleri, siyasi parti üyeleri, yabancı konsolosluk temsilcileri, yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

20 aydır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala ve 7 ay 20 gündür tutuklu sivil toplum çalışanı Yiğit Aksakoğlu ile tutuksuz sanıklar Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Hakan Altınay, ilk duruşmada savunmalarını tamamladılar.

İddianemede, o dönem yeni bir medya organı kurulması ve bir belgesel çekiminin hazırlıklarının kanıt olarak gösterilmesi ile ilgili de Osman Kavala savunma yaptı.

Kavala, bu konuda çalıştıklarını kabul etti fakat projelerin maddi kaynak bulunamadığı için gerçekleşmediğini ve bu nedenle olamayacaklarını belirtti.

62 yaşındaki Kavala, iddianamenin "bazı gazetelerde" yazılmış taraflı haberleri baz aldığını fakat hiçbir akademik, bilimsel makaleyi referans almadığını savundu.

Örnek gösterdiği 35 adet bilimsel makaledeki ortak söylemin Gezi olaylarının "plansız, beklenmedik" ve "yatay, merkeze bağlı olmayan ve lidersiz" olduğunu vurguladığının altını çizdi.

Kavala, Gezi olaylarının finansörü olduğu iddia edilen George Soros'un şüpheliler arasında yer almaması ve ifadesinin alınmamasının iddianamenin "suçu ve suçluyu bulmaya değil, uzun tutukluluğuna gerekçe bulmaya ve Gezi olaylarına katılmış vatandaşları itibarsızlaştırmaya yönelik" olduğunu söyledi.

"Gezi olaylarına katılmış 100 binlerce kişiden bir farkı olmadığı için" tahliyesini talep etti.