Gezi eylemlerine ilişkin davanın duruşma tarihi belli oldu

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Mahkeme ilk duruşmanın 24 Haziran’da Silivri’deki duruşma salonunda görülmesine karar verdi.

Gezi olaylarına ilişkin aralarında Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar’ın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında hazırlanan 657 sayfalık iddianame dün mahkemece kabul edilmişti.

İddianamenin kabul edilmesine karar veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 24 Haziran’da tarihinde Silivri Cezaevi Kampüsü’nün yanındaki duruşma salonunda görülmesine karar verdi.

