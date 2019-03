Gezi iddianamesi mahkemece kabul edildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin, tutuklu Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.

Gezi Olaylarına ilişkin tutuklu bulunan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianame mahkemece onaylandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince onaylanan iddianamede Mehmet Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Memet Ali Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi şüpheli olarak yer alıyor.

Mehmet Osman Kavalı ve Aksakoğlu’nun tutuklu şüpheli olarak yer aldıkları iddianamede firari Ayşe Pınar Alabora, Memet Ali Alabora, Can Dündar, Handan Meltem Arıkan, Gökçe Yılmaz, Hanzade Germiyanoğlu hakkında ise yakalama kararı olduğu iddianamede yer alıyor.